देखें वीडियो: भ्रष्टाचार के लिए सजा काट रही शशिकला के लिए जेल में उपलब्ध VIP सुविधाएं

भ्रष्टाचार की दोषी वीके शशिकला बेंगलुरु की सेंट्रल जेल में अपनी सजा काट रही हैं, लेकिन जेल में उन्हें वह सारी सुविधाएं मिल रही हैं जो किसी भी कैदी को नहीं मिलनी चाहिए। बेंगलुरु सेंट्रल जेल की वरिष्ठ अधिकारी डी रूपा की रिपोर्ट 13 जुलाई को सामने आई थी। इसके अनुसार सुविधाएं लेने के लिए शशिकला ने जेल अधिकारियों को दो करोड़ रुपये की रिश्वत दी। वहीं शशिकला के जेल में वीआईपी सुविधाओं का लाभ लेने से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। एनडीटीवी के मुताबिक शशिकला को जेल में कई सुविधाएं मिल रही हैं। उनके सेल के आस-पास मौजूद पांच सेल खाली रखे गए हैं ताकि उनकी प्राइवेसी बनी रहे। साथ ही उनके सेल में एक टीवी भी है। इसके अलावा शशिकला ने इस्तेमाल नहीं होने वाले चैम्बर्स का इस्तेमाल अपनी मीटिंग्स के लिए कर रही हैं।

शशिकला की जेल में अपने सेल के पास के कॉरिडोर में आराम से घूमते हुए तस्वीरें भी सामने आई हैं। खबर के मुताबिक तस्वीरें सबसे पहले वहां के लोकल चैनलों पर सामने आई थीं। जेल में सभी महिला कैदियों के लिए सफेद साड़ी पहनना अनिवार्य होता है लेकिन शशिकला पर यह नियम लागू नहीं होता। वह अपनी पसंद के कपड़ें पहनकर ही जेल में घूमती हूई नजर आ रही हैं। इसी बीच बेंगलुरु सेंट्रल जेल की वरिष्ठ अधिकारी डी रूपा को अपनी रिपोर्ट पेश करने के बाद उन्हें डेप्यूटी जनरल ऑफ पुलिस (जेल) से हटाकर ट्रैफिक और रोड सेफ्टी का प्रभार संभालने को दे दिया है।

वीडियो (Source: Times Of India/ YouTube)

वीडियो (Source: Times Of India/ YouTube)

डी रूपा की रिपोर्ट के बाद कर्नाटक के सीएम सिद्दारमैया ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। बता दें डी रूपा की रिपोर्ट में कहा गया था कि अनुमान है कि एआईएडीएम की प्रमुख शशिकला ने इन विशेष सुविधाओं के लिए जेल अधिकारियों को दो करोड़ रुपये की रिश्वत दी। रिपोर्ट के अनुसार ये भी अफवाह है कि शशिकला के दिए पैसे के लाभार्थियों में कर्नाटक के डीजी (जेल) एचएन सत्यनारायण राव भी हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी पाए जाने पर शशिकला को चार साल कारावास की सजा सुनाई थी।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 19, 2017 8:28 am