सैमसंग कर्नाटक सरकार की स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रबंधन में करेगी मदद

सैमसंग इंडिया ने सोमवार को कर्नाटक सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया, ताकि राज्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का कुशलता से प्रबंधन किया जा सके। इस समझौते के तहत सैमसंग कर्नाटक सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को 1,000 गैलेक्स टैब आईआरआईएस देगी। राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री रमेश कुमार ने एक बयान में कहा, ‘आंकड़ों का डिजिटीकरण हमारे सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे राज्य के साथ-साथ केंद्रीय स्तर पर बेहतर योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी।’

सैमसंग टैब आईआरआईएस पहला वाणिज्यिक टैबलेट है, जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा आधार और नो योर कस्टमर (केवाईसी) सत्यापन के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। इससे राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएससी) को अपने आंकड़ों को डिजिटल फार्मेट में बनाने में मदद मिलेगी। सैमसंग आर एंड डी संस्थान, बेंगलुरू के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी आलोकनाथ डे ने एक बयान में कहा, ‘सैमसंग पिछले 21 सालों से भारत में है और हमेशा अभिनव, सार्थक तकनीकों की मदद से अपने ग्राहकों की जिन्दगी आसान बनाने में जुटी है।’

सैमसंग Galaxy S8 की कीमत हुई लीक

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on March 11, 2017 12:11 am