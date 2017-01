आयकर विभाग ने कर्नाटक के एक मंत्री और प्रदेश महिला कांग्रेस प्रमुख के परिसरों पर छापेमारी के दौरान 162 करोड़ रूपये से अधिक की अघोषित संपत्ति का पता लगाया। इसके साथ ही 41 लाख रुपये की नकदी के अलावा सोना और आभूषण जब्त किए गए। अधिकारियों ने कहा कि विभाग को पिछले सप्ताह यहां, गोकाक और बेलगाम में मंत्री रमेश एल जारखिहोली और महिला कांग्रेस प्रमुख लक्ष्मी आर हेब्बालकर के परिसरों पर छापेमारी के दौरान कई बेनामी संपत्तियों और ‘‘बिना स्पष्टीकरण वाले निवेश’’ के बारे में जानकारी मिली है। इस बारे में जारखिहोली ने कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है और उन्होंने आरोप लगाया कि उनके परिसरों पर आयकर की छापेमारी के पीछे राजनीतिक षड़यंत्र है।

उन्होंने कहा, ‘‘आयकर अधिकारी बेलागावी में हमारे पास आए और हमने उनका सहयोग किया। भविष्य में भी हम आयकर अधिकारियों के साथ सहयोग करेंगे।’’ महिला कांग्रेस अध्यक्ष लक्ष्मी से संपर्क नहीं किया जा सका। अधिकारियों ने कहा, ‘‘छापेमारी के बाद 162.06 करोड़ रुपये की अघोषित संपत्ति और 41 लाख रुपये की बिना स्पष्टीकरण वाली नकदी के अलावा 12.6 किलो सोना एवं गहने होने की बात स्वीकारी गई।’’

First Published on January 24, 2017 10:01 am