कर्नाटक के एक भाजपा सांसद के खिलाफ भड़काऊ बयान देने का मामला दर्ज किया है। दक्षिण कन्‍नड़ से सांसद नलिन कुमार कटील पर कोनाजे थाने के बाहर रविवार को प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ बयान देने का आरोप है। वे एक स्‍थानीय भाजपा नेता के बेटे कार्तिक के हत्‍यारों को पकड़ने की मांग कर रहे थे। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्‍वर ने बताया कि नलिन कुमार के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। मंगलुरु पुलिस कमिश्‍नर इसमें जांच करेंगे। कार्तिक राज पर पिछले साल अक्‍टूबर में हमला हुआ था। इसके बाद चोटों के चलते उनकी मौत हो गई थी। वह मंगलुरु के पूर्व तालुक पंचायल उपाध्‍यक्ष उमेश गनिगा के बेटे थे। पुलिस ने अभी तक इस मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया है।

कटील ने पुलिस के सामने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 10 दिन की डेडलाइन तय करते हुए कथित तौर पर कहा, ”यदि आप लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकते और 10 दिन में हत्‍यारों को नहीं पकड़ सकते तो फिर संभव है कि हम दक्षिण कन्‍नड़ जिले को जला डालें।” कटील ने बाद में सफाई में कहा कि वे कानून के सामने समस्‍या खड़ी नहीं करना चाहते थे। उन्‍होंने कहा, ”भाषण में कहे गए कुछ शब्‍द गलत हो सकते हैं और मैं उनके लिए माफी मांगता हूं। लेकिन पुलिस को आरोपियों को गिरफ्तार करना चाहिए।” उनके खिलाफ जिला युवा कांग्रेस के अध्‍यक्ष ने मामला दर्ज कराया। उन्‍होंने कहा कि कांग्रेस को पता है भाजपा की लगाई आग को कैसे बुझाया जाता है।

First Published on January 3, 2017 8:04 am