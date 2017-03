कर्नाटक: स्कूल हॉस्टल में खाना खाने के बाद 3 नाबालिग छात्रों की मौत, मामला दर्ज

कर्नाटक में बेंगलुरु से 160 किमी दूर स्थित तुमकुरू जिले में एक प्राइवेट इंटरनेशनल रेजिडेंशियल स्कूल में तीन बच्चों को होस्टल में खाना खाने के बाद फूड पॉयजनिंग से मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि हुलियारू में विद्यावारिधि इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल के ये विद्यार्थी भोजने करने के बाद बीमार पड़ गए थे। उन्हें सरकारी अस्पताल ले जाया गया जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि इसके अलावा एक सिक्योरिटी गार्ड और एक अन्य छात्र की स्थिति गंभीर बनी हुई है जो जिला अस्पताल में एडमिट हैं।

तुमकुरू के उपायुक्त मोहन राज ने बताया कि इन बच्चों को एक निजी डॉक्टर के पास ले जाया गया और उनकी सलाह पर उन्हें जिला अस्पताल में ले जाया गया लेकिन रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। उनमें से दो बच्चे 15 और 14 साल के थे। यह विद्यालय चलाने वाले पूर्व विधायक किरम कुमार ने दावा किया कि जो खाना इन बच्चों को खिलाया गया था, वही खाना उनके घर ले जाया गया था और उनके परिवार के सदस्यों ने उसे खाया था। उन्होंने कहा कि इन बच्चों ने बाद में इसे खाया और इसी बीच कुछ गड़बड़ हो गया, उसकी जांच होनी चाहिए।

पुलिस ने बताया की मरने वाले छात्रों में क्लास-8 में पढ़ने वाला श्रेयस (14), दसवीं में पढ़ने वाला आकांक्ष (16) और दसवीं का ही शांतिराजु था। जिले की पुलिस अधीक्षक इशा पंत ने कहा कि भादसं की धारा 304 (गैर इदातन हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘जो भी जिम्मेदार होगा, दंडित किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने ट्वीट किया कि उन्होंने जिले के अधिकारियों को मौत की वजह का पता लगाने के लिए त्वरित जांच करने और इसके लिए जिम्मेमदार व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

First Published on March 10, 2017 9:46 am