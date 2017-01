भाई से शादी करने वाली पूर्व केंद्रीय मंत्री की बेटी ने कराई FIR, कहा- मां-बाप ने मुझे किया गर्भपात के लिए मजबूर

कर्नाटक के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सी. एम. इब्राहीम की बेटी ने जबरन गर्भपात कराने के आरोप में अपने मां-बाप के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इब्राहीम की बेटी इफा अफ्जा के बयान के मुताबिक पुलिस ने मिसकैरिज का मामला आईपीसी की धारा 312 के तहत दर्ज किया है। इब्राहीम पूर्व सिविल एविएशन मिनिस्टर रह चुके हैं। इफाके मुताबिक उसके माता-पिता उसकी शादी से खुश नहीं थे और इसी वजह से उसका जबरन गर्भपात कराया था। इफा के पति का नाम मोहम्मद फैसल है और वह इब्राहीम के भाई एम. के. खादर के बेटे हैं।

इफा के पति और ससुर का भी दावा है कि इब्राहीम ने अपनी बेटी का जबरन गर्भपात कराया है। इफा को 2 जनवरी को विक्रम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल के मुताबिक इफा 15 हफ्ते के गर्भ से थी और उसे पेट में दर्द और विजाइनल ब्लीडिंग होने की वजह से भर्ती कराया गया था। वहीं मामले को लेकर डीसीपी डॉ. चंद्रगुप्ता ने बताया कि हम लड़की के स्टेटमेंट का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा, “लड़की के मुताबिक उसका परिवार शादी से खुश नहीं था, उसने बताया कि उसे घर पर कुछ हुआ था जिसके बाद उसका आधा गर्भपात हो चुका था”।

चंद्रगुप्ता ने आगे कहा कि लड़की ने सीधे किसी का नाम नहीं लिया है इसलिए हमने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले का सही से पता लगाने के लिए आगे जांच करेंगे। वहीं इस मामले को लेकर इब्राहीम ने जानकारी दी कि मामले की कानूनी जांच होगी इसलिए मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 7, 2017 10:24 am