कलिखो पुल की पत्नी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मांगा इंसाफ

देश भर की तमाम सिविल सोसाइटी और भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ताओं ने स्वराज अभियान की अगुआई में बड़ी संख्या में मंडी हाउस से जंतर-मंतर तक भ्रष्टाचार के खिलाफ मार्च निकाला। प्रदर्शन में शामिल अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत कलिखो पुल की पत्नी ने कहा कि मेरे पति ने आत्महत्या से पहले जो नोट लिखा है उसमें राजनीति और न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के बारे में विस्तार से लिखा है।

वे घूस देकर आगे बढ़ सकते थे लेकिन वे सच के लिए खड़े हुए। मैं यहां सिर्फ उनके लिए न्याय की लड़ाई नहीं लड़ने नहीं आई। मैं भारत के सभी लोगों के लिए इस न्याय की लड़ाई लड़ रही हूं। उनके द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच कराने के बजाए उसे दबाने की कोशिश हो रही है। स्वराज अभियान के नेता प्रशांत भूषण ने पुल की आत्महत्या से पहले की डायरी पर मोदी सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने इशारा किया कि सहारा बिरला डायरी और कलिखो पुल डायरी में सीधा संबंध हो सकता है और दोनों में ही स्वतंत्र जांच की जरूरत है।

प्रशांत भूषण ने कहा कि वास्तव में राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता और जवाबदेही न होना ही भ्रष्टाचार की जड़ है। सीआइसी के निर्देश के बावजूद राजनीतिक दल सूचना के अधिकार के अधीन आने को तैयार नहीं हैं। और तो और, हाल ही में वित्त मंत्री की बजट घोषणा ने तो इन फंडिंग प्रावधानों को पारदर्शी बनाने के बजाए और भी रहस्यमय बना दिया है। नेशनल कैंपेन फॉर पीपुल्स राइट की अरुणा राय ने कहा कि हमें भ्रष्टाचार और अन्याय से आजादी चाहिए। भ्रष्टाचार और अन्याय एक साथ चलता है। सरकार हमें खामोश करने की कोशिश कर रही है। सवाल उठाने पर रोक लगा दी गई है। माकपा नेता प्रकाश करात ने आरोप लगाया कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद से राजनीतिक व्यवस्था और कालेधन के नेटवर्क का गठजोड़ मजबूत हुआ है।

First Published on March 10, 2017 1:05 am