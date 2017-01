JNU के मुख्य प्रॉक्टर ने दिया इस्तीफा

प्रो विभा टंडन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) का मुख्य प्रॉक्टर नियुक्त किया गया है। विश्वविद्यालय की प्रवक्ता की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, उन्हें तत्काल प्रभाव से नियुक्त किया गया है। प्रो विभा टंडन स्पेशल सेंटर आॅफ मॉलिक्युलर मेडिसिन (विशेष आणविक चिकित्सा केंद्र) में बतौर प्रोफेसर कार्यरत थीं। इससे पहले विश्वविद्यालय के निवर्तमान प्रॉक्टर एपी डिमरी ने कुलपति से मुलाकात कर मंगलवार शाम अपना इस्तीफा सौंपा दिया था। इसके बाद कुलपति ने प्रो विभा टंडन को यह जिम्मेदारी सौंपी।

मुख्य प्रॉक्टर एपी डिमरी ने संपर्क किए जाने पर इस्तीफा देने का कारण बताने से इनकार कर दिया, लेकिन जानकारी के मुताबिक, जेएनयू के मुख्य प्रॉक्टर ने प्रशासन के साथ कथित मतभेदों को लेकर इस्तीफा दिया है। वे लापता छात्र नजीब अहमद के मामले के अलावा परिसर में अनुशासन संबंधी मुद्दों की जांच का नेतृत्व कर रहे थे। उनके इस्तीफा देने के बाद प्रशासन ने पद पर नई नियुक्ति कर दी।

मुख्य प्रॉक्टर के इस्तीफा देने के बाद कुलपति उनसे मिले और उनकी जगह पद पर प्रोफेसर विभा टंडन को नियुक्त करने का फैसला किया। बीते साल जनवरी में नए कुलपति के पद संभालने के बाद से दूसरी बार किसी मुख्य प्रॉक्टर ने इस्तीफा दिया है। सूत्रों के मुताबिक, डिमरी के परिसर में कुछ अनुशासनात्मक मुद्दों से निपटने को लेकर प्रशासन से मतभेद थे, जिनमें हाल ही मेेंं दो समूहों के बीच हुई झड़प शामिल है जिसके बाद एक छात्र नजीब अहमद लापता हो गया था। डिमरी इस मामले की जांच का नेतृत्व कर रहे थे। इसके बाद शैक्षणिक परिषद की बैठक को बाधित किया गया जहां नौ छात्रों को निलंबित कर दिया गया। प्रशासन ने अपनी इमारत के पास किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन या प्रदर्शन के आयोजन पर भी रोक लगा थी।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 25, 2017 1:26 am