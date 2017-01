पब में अफ़ग़ान नागरिक से मिली जेएनयू की लड़की, घर बुलाया वहां हो गया बलात्कार

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की 21 वर्षीय एक छात्रा के साथ दक्षिणी दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में दो अफगान नागरिकों ने कथित रूप से दुष्कर्म किया। पुलिस ने बताया कि पीड़िता जेएनयू में बीए की दूसरे वर्ष की छात्रा है। वह पिछले सप्ताह हौज खास के पब में अपनी दोस्त के साथ गई हुई थी, जहां उसकी मुलाकात अफगान नागरिक तवाब अहमद उर्फ सलीम (27वर्षीय) से हुई थी। पुलिस अधिकारी के मुताबिक सलीम अपने दोस्त सुलेमान अहमदी के साथ शरणार्थियों के संरा उच्चायुक्त के कार्ड पर भारत में रह रहा है। उसने पीड़िता को अपने घर ग्रीन पार्क में पार्टी

करने के लिए बुलाया।

अधिकारी ने कहा, ‘‘जब वह अपनी दोस्त के साथ सलीम के घर पहुंची तो वहां उसके तीन दोस्त सुलेमान, सिद्धार्थ और प्रत्यूशा मौजूद थे। पीड़िता अपनी दोस्त को जेएनयू पहुंचाकर वापस सलीम के घर आ गई जहां उन लोगों ने शराब पी।’’ उन्होंने बताया कि जब पीड़िता सुबह में जगी तो उसने देखा कि सुलेमान उससे जर्बदस्ती कर रहा है। पीड़िता को महसूस हुआ कि सलीम और सुलेमान ने बेहोशी की अवस्था में उसका यौन उत्पीड़न किया है।

पीड़िता वापस जेएनयू छात्रावास पहुंची जहां उसने इस घटना के बारे में अपनी दो दोस्तों को बताया जो उसे तत्काल पुलिस थाने लेकर गई। पीड़िता को निकट के अस्पताल में चिकित्सा परीक्षण के लिए भेजा गया। पीड़िता की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत सफदरजंग एन्कलेव पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है। अधिकारी ने बताया कि कथित आरोपी सलीम और सुलेमान को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन दोनों को अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

First Published on January 21, 2017 9:19 am