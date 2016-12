पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की फोटों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने चढ़ाई माला, लोगों ने लगाई फटकार

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का शनिवार को जन्मदिन था। उनके जन्मदिन पर बीजेपी के देशभर के कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम आोजित किए। इस मौके पर झारखंड की राजधानी रांची में भी ऐसा ही कार्यक्रम आयोजित किया है। इस कार्यक्रम में वाजपेयीजी की फोटो के आगे माला चढ़ा दी गई थी। ये पिक्चर बाद में फेसबुक पर वायरल हो गई। पिक्चर देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वाजपेयी जी गुजर चुके हैं। इस पिक्चर को देखने के बाद बड़ी भारी संख्या में लोगों ने अपना नाराजगी जाहिर की। कुछ लोगों बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ही आलोचना शुरू कर दी। वैसे ये अकेले मामला नहीं है। इससे अलग अलीगढ़ की मेयर शकुंतला भारती ने शनिवार(24 दिसंबर) को एक कार्यक्रम के दौरान कह दिया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अब हमारे बीच नहीं रहे। भाजपा नेता ने वाजपेयी के जन्‍मदिन की पूर्व संध्‍या पर यह बयान दिया। इसके चलते भाजपा के लिए शर्मिंदा कर देने वाली स्थिति खड़ी हो गई।

टाइम्‍स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारती ने एक स्‍कूल में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, ”भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे बीच में नहीं रहे लेकिन उनकी यादें हैं।” उनके इस बयान ने वहां मौजूद लोगों को सकते में डाल दिया। कार्यक्रम के दौरान मौजूद भाजपा और अन्‍य पार्टियों के नेताओं ने भारती के बयान की आलोचना की। पूर्व अलीगढ़ जिला पंचायत सदस्‍य और बसपा नेता नरेंद्र पचौरी ने कहा कि इस तरह के बयान स्‍वीकार्य नहीं हैं। उन्‍होंने तो भारती को भविष्‍य में भाषण ना देने की सलाह भी दे डाली।

