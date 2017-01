दूल्हे के घर में शौचालय बनने पर हुई बेनकदी शादी

यह अपने आप में एक अलग तरह की शादी थी। और ऐसी शादी के बारे में कम ही सुनने को मिलता है। खास तौर से देश के दूर-दराज जिले के किसी गांव में कोई नई और अनोखी पहल हो तो आश्चर्य ही होता है। देश भर में स्वच्छता अभियान का असर दिख रहा है। अब गांवों में लोग साफ-सफाई पर ध्यान देने के साथ घरों में शौचालय बनवा रहे हैं। नई पीढ़ी ने तो जैसे संकल्प ही ले लिया है। युवतियां उन्हीं युवकों से शादी करना चाहती हैं, जिनके घर में शौचालय हो। जहां शाौचालय नहीं, उस घर में शादी करने से युवतियां साफ इनकार कर रही हैं। दूसरी तरफ है नोटबंदी का सबक। नकदरहित शादी कैसी हो सकती है, इसके लिए पूर्वी सिंहभूम की सुनीता और सुभाष के परिजनों ने जो पहल की, वह आज देश भर के युवाओं और नागरिकों के लिए मिसाल है।

पूर्वी सिंहभूम जिले के बदिया में दूल्हे के घर में एक शौचालय के निर्माण के कुछ घंटों के भीतर एक मंदिर में उसकी नकदरहित शादी संपन्न हुई। कल हुई इस शादी से पहले पश्चिम सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर में इतिहास गांव की निवासी दुल्हन सुनीता और दूल्हे सुभाष नायक के परिवार के सदस्यों ने एक साथ मिल कर नायक के गांव बदिया में स्थित उनके घर में एक शौचालय के निर्माण कार्य में भागीदारी की। मुख्यमंत्री के यहां स्थित कैम्प आॅफिस में उप कलेक्टर संजय कुमार ने बताया कि दूल्हे के घर में शौचालय का निर्माण कार्य रविवार देर रात शुरू हुआ और विवाह संपन्न होने से पहले यह बन कर तैयार हो गया। दोनों परिवार को नकदरहित शादी के लिए मनाने वाले कुमार ने बताया कि विवाह के लिए टेंट हाउस से लेकर सब्जी खरीदने तक और किराने के सामान से लेकर जेवरात खरीदने तक सभी भुगतान नकदरहित ही किया गया। यहां तक कि शादी करने वाले पंडित को दक्षिणा और दंपति को उपहार भी आॅनलाइन या चेक के जरिए दिया गया। उन्होंने बताया कि पूरे देश में शुरू किए गए नकदरहित समाज का हिस्सा बन कर वर-वधु दोनों परिवार के सदस्यों सहित ग्रामीण भी खुश हैं। कुमार ने बताया कि नोटबंदी के बाद राज्य में अपनी तरह की शायद यह पहली शादी थी।

भाजपा विधायक (घाटसिला) लक्ष्मण टुडु, सर्किल अधिकारी (मुसाबोनी) साधुचरण देवगम, पुलिस उपाधीक्षक (मुसाबोनी) अजीत कुमार विमल, पर्यावरणविद जमुना टुडु और अन्य उपस्थित लोगों ने नवविवाहित दंपति सुनीता और सुभाष को चेक से उपहार दिए। कुमार ने बताया कि शादी के बाद हाथों-हाथ नवदंपति का एक संयुक्त खाता खोला गया और उन्हें एक एटीएम कार्ड भी सौंपा गया। उन्होंने बताया कि इस अनोखे विवाह समारोह देखने के लिए लगभग पूरा गांव मौजूद था।

First Published on January 11, 2017 1:02 am