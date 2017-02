जाट आरक्षण आंदोलनः धरने में शामिल महिलाओं से परेशान हुई सरकार

संजीव शर्मा

हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन में भारी संख्या में पहुंच रही महिलाओं ने सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। राज्य में महिला पुलिस कर्मचारियों का पहले से ही अभाव है। आपात स्थिति से निपटने के लिए हरियाणा ने पड़ोसी राज्यों से पुलिस कर्मचारी मांगे हैं। पता चला है कि पंजाब ने चुनाव का तर्क देते हुए हरियाणा की यह मांग खारिज कर दी है। पंजाब के बाद अब हरियाणा की उम्मीदें राजस्थान और हिमाचल से हैं, क्योंकि इन राज्यों में अभी चुनाव नहीं हैं। दिलचस्प यह है कि अधिकारी इस मुद्दे पर अपने स्तर पर बड़ी तेजी से कार्रवाई कर रहे हैं लेकिन सार्वजनिक रूप से कुछ भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं।

हरियाणा के 19 जिलों में इस समय जाट आरक्षण आंदोलन के धरने चल रहे हैं। केंद्र सरकार ने हरियाणा की मदद के लिए अर्धसैनिक बलों की 57 कंपनियां भेजी हुई हैं। इसके अलावा हरियाणा पुलिस और करीब 7000 होमगार्ड जवानों को भी धरनास्थलों पर तैनात रखा गया है। पिछले साल हुए आरक्षण आंदोलन के मुकाबले इस बार धरनास्थलों पर महिलाओं की बढ़ रही संख्या ने सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। किसी भी आपात स्थिति के दौरान इन महिलाओं से निपटने के लिए महिला पुलिस को होना जरूरी है। हरियाणा में महिला पुलिसकर्मियों का पहले से ही कमी है। प्रदेश में कुल पुलिस का महज छह फीसद महिला पुलिसकर्मी हैं। इनमें से उच्च पदों पर तैनात महिला पुलिसकर्मियों को अगर एक तरफ कर दिया जाए तो क्षेत्र में तैनाती और धरने-प्रदर्शनों से निपटने वाली महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बहुत कम बचती है। प्रदेश में पिछले एक साल से करीब एक हजार महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती अधर में लटकी हुई है।

दूसरी तरफ धरनास्थलों पर लगातार बढ़ रही महिलाओं की संख्या से सरकार सकते में है। जाटों ने 19 फरवरी को शहीदी दिवस मनाने का ऐलान कर रखा है।

को शहीदी दिवस मनाने का ऐलान कर रखा है। इस कार्यक्रम में दूसरे राज्यों के जाट भी शामिल हो सकते हैं। ऐसे में आंदोलनकारियों से निपटने के लिए पर्याप्त पुलिसबल उपलब्ध न होने के कारण हरियाणा ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर मदद मांगी थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चुनाव का तर्क देते हुए हरियाणा से अपने स्तर पर पड़ोसी राज्यों से सहायता लेने को कहा था।

गृह विभाग के आला अधिकारियों के अनुसार, हरियाणा ने पंजाब को एक पत्र लिखकर दस कंपनियां सशस्त्र पुलिस और 1000 महिला पुलिसकर्मियों की मांग की थी। हरियाणा की इस मांग को पंजाब ने अस्वीकार करते हुए तर्क दिया है कि इस समय इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों की सुरक्षा में अतिरिक्त पुलिसबल को तैनात किया गया है।

First Published on February 17, 2017 12:47 am