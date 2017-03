वीरान पड़ गया प्रजापति का ‘महल’, आशियाने में ना समर्थकों की आवाज और ना ही करीबियों की आहट

अमेठी से समाजवादी पार्टी के विधायक गायत्री प्रजापति सीधे मुलायम सिंह यादव से जुड़े थे। जिससे वे अखिलेश सरकार में पांच साल से बादशाह थे। इससे मंत्री का अमेठी घर भी गुलजार था लेकिन सामूहिक बलात्कार और यौन शोषण में फंसने के बाद सबकुछ वीरान पड़ा है। इनके पड़ोसी भी मंत्री आवास का रास्ता बदलकर आते-जाते हैं। इस सन्नाटे के बीच में पुलिस के सायरन की आवाज और गाड़ियां आती-जाती हैं। जिससे मीडिया कर्मी कैमरे में तस्वीर कैद करने में जुटे हैं। सामूहिक बलात्कार और यौन शोषण मे फंसने के बाद गायत्री प्रजापति के समाजवादी साथी भी गायब हो गए हैं। जिससे उनके आवास और कार्यालय पर सन्नाटा पसरा है। जबकि मुकदमे में प्रजापति फंसे हैं लेकिन भय करीबियों पर है। जिससे रिश्तेदार भी भूमिगत हो चुके हैं। प्रजापति 2012 में पहली बार विधायक चुने गए थे। जिससे इनका नाम सुखिर्यों में आ गया था।

जबकि इसके पांच साल पहले मंत्री के पास कुछ भी नहीं था। इनका नाम बीपीएल सूची में था लेकिन विधायक और मंत्री बनने के बाद इनके पास दौलत की कमीं नहीं थी। इनकी अवैध बेशुमार दौलत को लेकर इनके खिलाफ लोकायुक्त में आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा भी चला था लेकिन मंत्री इस मुकदमे में बच गए थे। परन्तु बलात्कार और यौन शोषण में खुद को बचा नहीं पाए हैं। जिससे अदालत के आदेश पर गायत्री प्रजापति और उनके साथियों के खिलाफ गैंगरेप और यौन शोषण का मुकदमा दर्ज हो चुका है। भाजपा की रश्मि सिंह कहती हैं कि प्रजापति के पास दर्जन भर आलीशान मकान केवल आवास विकास कॉलोनी में हैं। जबकि आवास विकास कॉलोनी की लम्बाई और चौड़ाई कुल 500 मीटर में हैं। इस कॉलोनी के मुख्य गेट से लेकर आखिरी तक इनका कब्जा है। इसके बाद अमेठी कस्बे में कई मकान, सिनेमाघर, पैतृक गांव परसावां में आलीशान कोठी इसी पांच साल में बनी है। मंत्री के सैकड़ों समर्थक भी कई-कई गाड़ियों और कोठियों के मालिक हैं। मंत्री के पास लखनऊ दिल्ली और मुंबई में भी मकान बताए जाते हैं। यह सबकुछ पांच साल में बना है।

गायत्री और इनके बेटे अनुराग प्रजापति के ऊपर मंत्री के पैतृक गांव परसावां की एक महिला भी दोनों के खिलाफ अपहरण और बलात्कार का मुकदमा कर चुकी है। प्रजापति सत्ता का सही उपयोग पंचायत चुनाव में कर चुके हैं। विधानसभा के चारों ब्लाक प्रमुख निर्विरोध करा दिए थे। इनके खिलाफ किसी उम्मीदवार को नामांकन पत्र भरने नहीं दिया था। मंत्री के खिलाफ पांच साल में जमीन कब्जा, बलात्कार, मारपीट और खनन घोटाले तक का आरोप लग चुका हैं। लेकिन बलात्कार के मामले को छोड़कर किसी में कुछ भी नहीं हो पाया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चित्रकूट की एक महिला के बलात्कार का मामला लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में दर्ज है। गैंगरेप और यौन शोषण के मामले में उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री गायत्री प्रजापति, अशोक तिवारी, पिंटू सिंह, विकास वर्मा, चंद्रपाल, रुपेश और आशीष शुक्ल आरोपी बनाए गए हैं। इस मुकदमे की जांच पड़ताल और गिरफ्तारी के लिए आलमबाग की सीओ अमिता सिंह टीम के साथ जुटी हैं। लखनऊ पुलिस गायत्री और उनके साथियों के तलाश में मंत्री के आवास विकास कॉलानी से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक छापेमारी में जुटी है लेकिन आरोपियों का सुराग नहीं है। जबकि प्रजापति 27 फरवरी को अमेठी में मतदान के दिन थे। अदातल के आदेश पर 18 फरवरी को मंत्री और उनके साथियों के खिलाफ मुकद्मा दर्ज किया गया था। इसके बाद से पुलिस मंत्री की तलाश में है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गायत्री प्रजापति के चुनाव प्रचार में अमेठी भी आए थे। लेकिन मुख्यमंत्री के सामने मंत्री मंच छोड़कर चले गए थे। इस पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष डॉ. संजय सिंह ने कहाकि गायत्री के मामले में उत्तर प्रदेश की पुलिस केवल अखिलेश यादव की छवि खराब करने में जुटी है। बाकी मुख्यमंत्री की तरफ से गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी पर रोक नहीं है। प्रजापति पांच साल से विवादों के घेरे में हैं।

सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

बलात्कार के आरोप में गिरफ्तारी से बच रहे उत्तर प्रदेश के मंत्री गायत्री प्रजापति सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से किसी तरह की राहत पाने में नाकाम रहे। हालांकि न्यायालय ने इस बात पर नाराजगी जताई कि सपा नेता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के उसके आदेश को ‘राजनीतिक रंग’ दिया जा रहा है। न्यायमूर्ति एके सीकरी की अध्यक्षता वाले पीठ ने स्पष्ट किया कि उसने सिर्फ कथित सामूहिक बलात्कार और एक महिला व उसकी पुत्री से बलात्कार के प्रयास के आरोप के मामले में प्रजापति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है और वह इन मामलों की निगरानी नहीं कर रहा है। शीर्ष अदालत ने प्रजापति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश वापस लेने के लिए उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा कि उचित राहत के लिए मंत्री संबंधित अदालत में जा सकते हैं। न्यायालय ने 17 फरवरी को उत्तर प्रदेश पुलिस को समाजवादी पार्टी के नेता गायत्री प्रजापति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। न्यायालय ने पुलिस को इस मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट आठ हफ्ते में शीर्ष अदालत को सीलबंद लिफाफे में सौंपने का भी निर्देश दिया था।

पीठ ने कहा कि हमने तो सिर्फ इन मामलों में एक प्राथमिकी दर्ज करने और जांच करने का निर्देश दिया है पर अब इस आदेश को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पीठ ने कहा कि पुलिस को इस मामले की जांच करने दीजिए और वे जो कुछ भी कहना चाहे कहें।

प्रजापति के विरोधियों में उन पर और उनकी पार्टी पर हमला करने के लिए राज्य में विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान इस मुद्दे का इस्तेमाल किया है। प्रजापति का आरोप है कि यह मामला ‘राजनीति से प्रेरित है क्योंकि शिकायतकर्ता भाजपा से संबद्ध है।’ गिरफ्तारी पर रोक लगाने का अनुरोध करते हुए प्रजापति ने दावा किया था कि राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत में तथ्यों को सही संदर्भ में पेश नहीं किया और उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए हैं।

शीर्ष अदालत ने एक महिला की जनहित यािचका पर यह निर्देश दिया था। इस महिला का आरोप है कि प्रजापति और दूसरे लोगों ने बार-बार उससे बलात्कार किया। याचिका में इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने का अनुरोध न्यायालय से किया गया था। याची के वकील ने दलील दी थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसकी शिकायत, जो राज्य के पुलिस महानिदेशक को दी गई थी, पर कोई कार्रवाई नहीं की।

राज्य सरकार के वकील का कहना था कि सरकार ने एक हलफनामे में कहा है कि प्रदेश में चुनाव का माहौल है, इसलिए कथित घटना की जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकी और शिकायत दायर करने में भी विलंब हुआ है। इस घटना का ब्योरा देते हुए याची के वकील ने कहा था कि कथित घटना पहली बार अक्तूबर, 2014 में हुई और यह सिलसिला जुलाई, 2016 तक जारी रहा पर जब आरोपी ने उसकी नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ का प्रयास किया तो उसने शिकायत दर्ज करने का निश्चय किया। प्रजापति को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पिछले साल मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया था पर बाद में उन्हें फिर इसमें शामिल कर लिया गया था।

First Published on March 7, 2017 2:38 am