पाक गोलाबारी में 2 जवान शहीद, रिहायशी इलाकों व सुरक्षास्थलों को निशाना बनाया पाकिस्तानी सेना ने

जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सैनिकों की ओर से किए गए संघर्षविराम के उल्लंघन में सेना के दो जवान शहीद हो गए और एक घायल हो गया। गोलाबारी के कारण राजौरी जिले में सैकड़ों स्कूली छात्र खतरे में आ गए। प्रशासन ने कडाली और सेहर इलाकों में तीन स्कूलों से फंसे 217 छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला। राजौरी के उपायुक्त शाहिद इकबाल चौधरी ने बताया कि नौशेरा सेक्टर में सेहर स्थित एक सरकारी हाईस्कूल के 45 से 50 छात्र भारी गोलीबारी की वजह से फंस गए। उन्होंने कहा कि स्कूल काफी ऊंचाई पर स्थित होने की वजह से छात्रों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम काफी मुश्किल हो गया। बाद में पुलिस और अन्य कर्मियों ने नौशेरा के कडली स्थित प्राथमिक स्कूल से कई छात्रों को बाहर निकाला। चौधरी ने बताया कि पाकिस्तान की अंधाधुंध गोलाबारी के दौरान बुलेटप्रूफ वाहनों में छात्रों को स्कूल से बाहर निकाला गया। उन्होंने कहा, ‘सेहर स्थित हाई स्कूल से छात्रों को बाहर निकालने के लिए हमने तीन बुलेटप्रूफ गाड़ियां भेजीं।

उधर अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से गुरेज सेक्टर के रास्ते घुसपैठ की कोशिश की जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया और एक घुसपैठिए को मार गिराया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सैनिकों ने राजौरी, पुंछ और कुपवाड़ा जिलों में कई स्थानों को निशाना बनाया। भारतीय सैनिकों ने इसका करारा जवाब दिया। रक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में सेना का एक सिपाही जसप्रीत ंिसह शहीद हो गया। इस 24 वर्षीय जवान का ताल्लुक पंजाब के मोगा जिले में तलवंडी इलाके से था। परिवार में उनके माता-पिता हैं। प्रवक्ता ने बताया, ‘पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर राजौरी के नौशेरा सेक्टर में दिन में करीब 1:50 बजे छोटे व स्वचालित हथियारों से अकारण अधाधुंध गोलीबारी की और मोर्टार के गोले दागने शुरू कर दिए।’ उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने मजबूती के साथ और जोरदार ढंग से जवाब दिया।

प्रवक्ता ने कहा कि जसप्रीत ंिसह के सर्वोच्च बलिदान और कर्तव्य के प्रति उनके समर्पण को हमेशा याद किया जाएगा। सेना के एक अधिकारी ने बताया कि कश्मीर घाटी में नौगाम सेक्टर में पाकिस्तानी गोलीबारी में सेना का एक और जवान शहीद हो गया।

पाक सेना ने राजौरी जिले के भीमबर गली और बालाकोट सेक्टरों व पुंछ सेक्टर में आबादी वाले इलाकों और भारतीय सेना की चौकियों को निशाना बनाया। इससे स्थानीय लोगों में भय फैल गया। रक्षा विभाग के प्रवक्ता के अनुसार पाकिस्तानी सेना ने सुबह करीब पौने सात बजे भीमबर गली और पुंछ सेक्टरों में अकारण गोलीबारी की।भीमबर गली सेक्टर में गोलीबारी में एक जवान के घायल होने की सूचना है। पाकिस्तान की ओर से यह गोलाबारी उस वक्त की गई है जब एक दिन पहले भारतीय सैन्य अभियान महानिदेशक (डीजीएमओ) ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष को सूचित किया था कि सेना शांति बरकरार रखने को लेकर गंभीर है, लेकिन संघर्षविराम के उल्लंघन की किसी भी घटना का जवाब देने का अधिकार उनके पास सुरक्षित है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 19, 2017 2:15 am