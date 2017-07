अमरनाथ यात्रियों पर हमला, सात की मौत

जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकवादियों ने सोमवार रात एक बस पर हमला कर दिया जिसमें छह महिलाओं समेत गुजरात के सात अमरनाथ यात्रियों की मौत हो गई जबकि 32 अन्य घायल हुए। वर्ष 2000 के बाद से यह इस सालाना तीर्थयात्रा पर सबसे घातक हमला है।पुलिस ने कहा कि रात करीब आठ बजकर 20 मिनट पर जीजे 09 जेड 9976 पंजीकरण संख्या वाली बस पर खानबल के पास उस समय हमला हुआ जब वह जम्मू जा रही थी। पुलिस ने कहा कि यह बस उस यात्रा काफिले का हिस्सा नहीं थी जिसे पुख्ता सुरक्षा प्रदान की जा रही है।एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि आतंकवादियों ने पहले बोटेंगू में पुलिस के बुलेटप्रूफ बंकर पर हमला किया जिस पर जवाबी कार्रवाई की गई। इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। पुलिस ने कहा कि इसके बाद आतंकवादियों ने खानबल के पास पुलिस टुकड़ी पर गोलियां चलाईं। जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो आतंकवादी भागे और उन्होंने यात्रियों को लेकर जा रही बस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। पुलिस ने कहा कि सात श्रद्धालुओं की मौत हो गई जबकि 32 अन्य घायल हुए।

पुलिस और शीर्ष सरकारी सूत्रों ने कहा कि बस चालक ने तीर्थयात्रा के नियमों का उल्लंघन किया क्योंकि रात सात बजे के बाद किसी यात्रा वाहन को राजमार्ग पर चलने की अनुमति नहीं होती है और इसके बाद सुरक्षा कवर हटा लिया जाता है।व्यक्तिगत रूप से स्थिति की निगरानी कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं पर आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि भारत ऐसे कायरतापूर्ण हमलों और घृणा के नापाक मंसूबों के आगे झुकने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने राज्य के राज्यपाल एनएन वोहरा और मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से बात की और हरसंभव मदद का आश्वासन दिया। मोदी ने कहा, ‘भारत ऐसे कायरतापूर्ण हमलों और घृणा के नाकाम मंसूबों के आगे नहीं झुकेगा।’ गृह मंत्री राजनाथ ंिसह ने भी वोहरा और मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से बात करके हमले के बाबत जानकारियां मांगी और भविष्य में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने को कहा। महबूबा अनंतनाग के लिए रवाना हो गईं जहां वे घायलों से मुलाकात करेंगी। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने भी हमले की निंदा की और इसे ‘बहुत निंदनीय कृत्य’ बताया। उन्होंने कहा कि यह घटना आतंकवाद खत्म करने के हमारे संकल्प को और मजबूत करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अमरनाथ यात्रियों पर हमले को ‘मानवता विरोधी अपराध’ करार दिया और इसके सरगना के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया। सोनिया ने कहा कि सरकार को किसी सुरक्षा खामी का पता लगाने के लिए जांच का आदेश देना चाहिए। इससे पहले एक अगस्त 2000 को अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाया गया था। आतंकवादियों ने पहलगाम क्षेत्र में हमला किया था जिसमें पोर्टर सहित 30 लोग मारे गए थे।

First Published on July 11, 2017 2:06 am