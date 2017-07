POK के बीमार उसामा अली को सुषमा ने दिलाया वीजा, कहा- पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत का अभिन्न अंग

एक ओर पाकिस्तान ने वहां की जेल में कैद भारतीय नागरिक और नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव की मां को अपने बेटे से मिलने के लिए वीजा नहीं दिया है, दूसरी ओर भारत ने दरियादिली दिखाते हुए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के एक नागरिक के वीजा को मंजूरी दे दी है। 24 साल के उसामा अली को जिगर में ट्यूमर है और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के निवासी को भारत का वीजा देने के लिए सरताज अजीज के पत्र की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। विदेश मंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि संबंधित व्यक्ति को यहां आने की अनुमति होगी, क्योंकि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। पीओके में रावलकोट निवासी उसामा अली (24) को यकृत कैंसर है और वह अपना इलाज दिल्ली में कराने की अनुमति मांग रहा है। सुषमा स्वराज ने यह कदम उठाकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज पर जोरदार हमला बोला है। सुषमा स्वराज ने पीओके को भारत का अभिन्न हिस्सा बताते हुए कहा कि पाकिस्तान ने उस इलाके पर अवैध कब्जा कर रखा है। इसलिए अजीज को उसामा के लिए खत लिखने की कोई जरूरत नहीं है।

रावलकोट के रहने वाले उसामा के परिवार ने विदेशमंत्री सुषमा स्वराज से वीजा की अपील की थी। इसके लिए उन्हें सरताज अजीज के खत की जरूरत थी, जो उन्होंने नहीं दिया। अजीज ने वीजा के लिए चिट्ठी लिखने से मना कर दिया था। परिजनों ने सुषमा से इस अनिवार्यता को खत्म करने की गुजारिश की थी।गौरतलब है कि दिल्ली के साकेत इलाके के एक निजी अस्पताल में उसामा का इलाज होना है। उसामा के पिता जावेद नाज खान वकील हैं और पाकिस्तान मुसलिम लीग (नवाज) के कार्यकर्ता भी हैं। भारत में इलाज करवाने का खर्च कम है, इसलिए उसामा का परिवार उन्हें भारत लाना चाहता है। सुषमा ने उसामा के बारे में जानकारी साझा करते हुए कुलभूषण जाधव मामले की याद दिलाई और कहा कि सरताज अजीज ने सामान्य शिष्टाचार नहीं निभाया। सुषमा बाकी ने सरताज अजीज को निजी पत्र लिखकर कुलभूषण जाधव की मां के लिए पाकिस्तानी वीजा देने की अपील की थी। सुषमा स्वराज ने अपने ट्वीट में कहा, मैंने सरताज अजीज को अवंतिका को वीजा देने के लिए निजी खत लिखा था। हालांकि अजीज ने पत्र मिलने की जानकारी देने का सामान्य शिष्टाचार भी नहीं दिखाया। भारतीय नागरिक जाधव को पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोप में फांसी की सजा सुनाई है।

First Published on July 19, 2017 1:39 am