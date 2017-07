सतलुज-यमुना लिंक नहर मामले में आदेशों का सम्मान हो- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि सतलुज-यमुना लिंक नहर मामले में उसके आदेशों का सम्मान होना चाहिए। उन पर क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि इनका पालन करना पंजाब और हरियाणा सरकारों का कर्तव्य है। अदालत ने दोनों राज्यों को यह सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया कि इस मामले को लेकर कोई आंदोलन न हो। हरियाणा में एसवाईएल मामले पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं। मुख्य विपक्षी दल इनेलो ने सड़कों को बाधित कर प्रदर्शन किया था। न्यायमूर्ति दीपक मिश्र की अध्यक्षता वाले तीन जजों के पीठ ने मंगलवार को कहा, ‘दोनों राज्यों (पंजाब-हरियाणा) के प्राधिकारियों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इस अदालत के आदेश का सम्मान और क्रियान्वयन हो।’

मामले की सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने पीठ को बताया कि केंद्र इन दोनों राज्यों को आपसी सहमति वाले चरण में लाने की कोशिश कर रहा है ताकि आदेश का सौहार्दपूर्ण तरीके से क्रियान्वयन किया जा सके।

न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय और न्यायमूर्ति एएम खानविलकर भी इस पीठ के सदस्य हैं। वेणुगोपाल ने पीठ को बताया कि केंद्रीय जल संसाधन मंत्री ने दोनों राज्यों के समर्थ प्राधिकारियों के साथ कई बैठकें की हैं। केंद्र सरकार को उम्मीद है कि एसवाइएल मामले को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच सुलह हो जाएगी। सुनवाई के अंत में पीठ को सूचित किया गया कि इस मामले पर दोनों राज्यों में कुछ आंदोलन चल रहे हैं। पीठ ने कहा, ‘मामला इस अदालत में विचाराधीन है। हमने केंद्र सरकार को समाधान तलाशने के लिए समय दिया है। यह देखना राज्य प्राधिकारियों का दायित्व है कि वहां किसी प्रकार का आंदोलन न हो।’ इस मामले पर अगली सुनवाई सात सितंबर को होगी। हरियाणा के 1966 में पंजाब से अलग राज्य बनने के बाद 1981 में जल वितरण समझौता हुआ था। जल के उचित वितरण के लिए एसवईएल नहर लिंक की अवधारणा की गई। दोनों राज्यों को अपने-अपने क्षेत्रों में उसके हिस्सों का निर्माण करना था। हरियाणा ने अपने क्षेत्र में एसवाइएल नहर के हिस्से का निर्माण किया लेकिन पंजाब ने शुरूआती चरण के बाद काम रोक दिया। इसके बाद कई मुकदमे हुए।

First Published on July 12, 2017 2:12 am