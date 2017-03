अमेरिका में गिरफ्तार हुआ कश्मीरी एथलीट तनवीर हुसैन, 12 साल की लड़की का यौन उत्पीड़न का आरोप

भारतीय एथलीट तनवीर हुसैन जिन्हें काफी जद्दोजहद के बाद वीजा दिलाया गया था, उन्हें अमेरिकी में एक 12 साल की लड़की का यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। यह जानकारी स्नोशू फेडरेशन ऑफ इंडिया और अमेरिकी मीडिया ने गुरुवार को दी। 24 साल के तनवीर कश्मीर के रहने वाले हैं और भारतीय स्नोशू रेसर हैं। उन्हें बुधवार को न्यूयॉर्क राज्य के सारानैक लेक विलेज से गिरफ्तार किया गया। विदेशी अखबार Adirondack Daily Enterprise के मुताबिक, “एथलीट के एक नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया।” स्नोशू फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट मिर मुदासिर ने कहा कि वो मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं।

हुसैन ने 23 से 25 फरवरी तक हुई 2017 वर्ल्ड स्नोशू चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था और उन्हें गुरुवार को वापस भारत आना था। हुसैन ने अपने मैनेजर को बताया कि वह बेगुनाह है। बता दें कि 31 जनवरी को हुसैन और एक अन्य खिलाड़ी आबिद खान को अमेरिका ने अपनी मौजूदा नीति के चलते वीजा देने से इनकार कर दिया था। हालांकि मीडिया में यह मुद्दा उठाए जाने के बाद उन्हें ट्रैवल परमिट मिल गया था।

एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल सेक्रेटरी वहीद-उर-रहमान ने खिलाड़ी को हिरासत में लिए जाने की बात की पुष्टि करते हुए कहा कि चूंकि वह जम्मू-कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं इसलिए हम उन्हें कानूनी सहायता मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल हमारे पास पूरी घटना की जानकारी नहीं है। अमेरिका के न्यूजपेपर ने सारानैक लेक विलेज पुलिस के बयान को कोट करते हुए लिखा, “हुसैन पर 12 साल की लड़की को किस करने का आरोप है। इसके अलावा लड़की को गलत जगह पर छूने के भी आरोप हैं। इसके अलावा हुसैन पर कोई इल्जाम नहीं लगे।”

"केरल के सीएम का सिर काटकर लाने वाले को मिलेगा 1 करोड़ का इनाम": RSS नेता

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on March 3, 2017 9:59 am