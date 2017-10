जम्मू-कश्मीर: 12 घंटे में तीसरा आतंकी ढेर, जैश कमांडर के बाद हिज्बुल के 2 दशहतगर्द मारे गये

जम्मू-कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने हिज्बुल मुजाहिद्दीन के कमांडर जाहिद मीर और दूसरे आतंकी आबिद को मार गिराया है। शोपियां के गाटीपोरा गांव में कुछ घंटे से आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही हैं। समाचार एजेंसियों के मुताबिक यहां पर सेना ने 3 से 4 आतंकियों को घेर लिया है। दोनों ओर से जबर्दस्त फायरिंग हो रही है। सेना की गोली से हिज्बुल मुजाहिद्दीन का कमांडर जाहिद मीर और दूसरा आतंकी आबिद मारा गया है। खुफिया सूत्रों से मिली सूचना के बाद सेना ने राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों के मदद से सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सेना के जवान जब गाटीपोरा गांव में पहुंचे तो एक घर के पास आतंकियों ने उनपर फायरिंग शुरू कर दी। जिसके जवाब में सेना ने तुरंत कार्रवाई की और आतंकियों को चारों ओर से घेर लिया। सेना की फायरिंग में दो आतंकी मारे गये। इस घटना के बारे में सेना से ज्यादा जानकारी का इंतजार है। इससे पहले सेना ने जम्मू एवं कश्मीर के बारामूला जिले में सोमवार को सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद के एक कमांडर को मार गिराया। मारा गया आतंकी पाकिस्तानी नागरिक था।

J&K: 2 terrorists including, Hizbul Mujahideen commander Zahid Mir killed in Shopian encounter pic.twitter.com/JqWG7WEwsS

#UPDATE Shopian encounter: One Hizb-ul-Mujahideen terrorist called Abid killed in encounter between security forces & terrorists

