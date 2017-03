जम्मू कश्मीर: बढ़ी उग्रवादियों की हिम्मत, पहली बार हथियार लेकर किसी पुलिस अधिकारी के घर में घुसे, दी धमकी

जम्मू कश्मीर में कुछ उग्रवादियों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वे पुलिस अफसर के घर में घुसकर धमकियां देने लगे हैं। ताजा मामला साउथ कश्मीर के सोफियान का है। सोमवार को वहां एक सीनियर अफसर के घरपर तकरीबन 10 उग्रवादी घुस गए। उन सबके पास हथियार भी थे। इंडियन एक्सप्रेस को मिली जानकारी के मुताबिक, उन लोगों ने अधिकारी के परिवार को धमकाया था कि वह नौकरी छोड़ दें या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। बताया गया है कि उग्रवादियों ने अधिकारी के घर का काफी सामान तोड़-फोड़ दिया था। उन लोगों ने बिजली के कई सारे उपकरण और खिड़कियों को तोड़ दिया था। जिस अधिकारी के घर में यह सब हुआ वह DySP की रैंक के अफसर हैं। उनकी पोस्टिंग श्रीनगर में हो रखी है।

इस घटना की पुष्टि करते हुए साउथ कश्मीर के डीआईजी एस पी पानी ने कहा, ‘हम लोगों को भी जानकारी मिली थी कि उग्रवादी पुलिस अफसर के घर में घुस गए और उसके परिवार को धमकाने लगे। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।’ पुलिस के सूत्रों से जानकारी मिली है कि उग्रवादियों ने परिवार के लोगों को बताया था कि पुलिस उन लोगों को धमका रही है जो उग्रवादियों को छिपने की जगह देती है। जानकारी मिली है कि पुलिसवालों को उग्रवादियों द्वारा ऐसी धमकियां पहले भी दी जाती रही हैं लेकिन किसी सीनियर अफसर के घर पर जाकर पहली बार ऐसी धमकी दी गई है।

पुलिसवाले इस घटना के बाद सतर्क हो गए हैं। सोपियान की सुरक्षा पर कड़ी निगरानी है। एक अधिकारी ने बात करते हुए बताया कि अगर ऐसा हमला फिर से होता है तो उन्हें अपने परिवार और रिश्तेदारों को धमकाने वाले लोगों से बदला लेने का पूरा अधिकार है।

पिछले साल जब घाटी में माहौल बिगड़ा हुआ था तब भी पुलिस के खिलाफ पोस्टरबाजी हुई थी। उन पोस्टर्स में लोगों को परेशान ना करने का संदेश लिखा हुआ था। दिसंबर में हिजबुल मुजाहिद्दीन के कमांडर जाकिर रशीद भट्ट ने धमकी देते हुए एक वीडियो जारी किया था। उसमें कहा गया था कि अगर प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को परेशान करना बंद नहीं किया गया तो पुलिस वालों के परिवार पर उनकी तरफ से हमला किया जाएगा। वीडियो मैसेज में कहा गया था, ‘अगर तुमने हमारे परिवार को छुआ तो हम तुम्हारे परिवार को नहीं छोड़ेंगे।’

देखिए संबंधित वीडियो

