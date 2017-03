कश्मीर: डीजीपी ने आतंकियों को चेताया- परिवारों को मत घसीटो, आपकी भी फैमिली होगी, वरना जैसा तुम करोगे, वैसा हम करेंगे

जम्मू-कश्मीर पुलिस के डीजीपी एसपी वैद ने बुधवार को आंतकियों को चेताते हुए कहा है कि घाटी में पुलिसकर्मियों के परिवारों पर हमला ना करें। एसपी वैद ने कहा, ‘विवाद में परिवारों को मत घसीटो, आपका भी परिवार होगा। अगर आपने हमारे परिवारों को नुकसान पहुंचाया तो हम भी आपके परिवार के साथ वैसा ही करेंगे।’ डीजीपी का यह बयान तब आया है जब कुछ आतंकियों ने एक पुलिस अधिकारी के घर पर धावा बोलकर लूटपाट की और परिवार वालों को धमकी दी। बता दें, शनिवार को दस हथियारबंद आतंकी श्रीनगर में कार्यरत एक डिप्टी एसपी के शोपियां स्थित घर में घुस गए। घर से आतंकी इलेक्ट्रॉनिक और अन्य सामान लेकर चले गए।

आतंकियों ने परिवार वालों को बोला कि डिप्टी एसपी को बोल देना कि वह नौकरी छोड़ दें, वरना इसका अंजाम भुगतना होगा। डीजीपी वैद ने अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, ‘परिवारों को इस विवाद में नहीं लाना चाहिए। अगर हमने(पुलिस) उनके परिवार के साथ यह शुरू कर दिया तो वे कैसा महसूस करेंगे।’

पुलिस मेले में राज्यपाल एनएऩ वोहरा के साथ डीजीपी एसपी वैद। ( Photo Source: PTI/File) पुलिस मेले में राज्यपाल एनएऩ वोहरा के साथ डीजीपी एसपी वैद। ( Photo Source: PTI/File)

रिपोर्ट्स के मुताबिक उग्रवादियों ने अधिकारी के घर का काफी सामान तोड़-फोड़ दिया था। उन लोगों ने बिजली के कई सारे उपकरण और खिड़कियों को तोड़ दिया था। घटना की पुष्टि करते हुए साउथ कश्मीर के डीआईजी एस पी पानी ने कहा था, ‘हम लोगों को भी जानकारी मिली थी कि उग्रवादी पुलिस अफसर के घर में घुस गए और उसके परिवार को धमकाने लगे। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।’

पुलिस के सूत्रों से जानकारी मिली है कि उग्रवादियों ने परिवार के लोगों को बताया था कि पुलिस उन लोगों को धमका रही है जो उग्रवादियों को छिपने की जगह देती है। जानकारी मिली है कि पुलिसवालों को उग्रवादियों द्वारा ऐसी धमकियां पहले भी दी जाती रही हैं लेकिन किसी सीनियर अफसर के घर पर जाकर पहली बार ऐसी धमकी दी गई है।

