जम्‍मू कश्‍मीर के अखनूर में इंजीनियरिंग फोर्स (जीआरईएफ) के कैंप पर आतंकी हमला हुआ है। इसमें तीन लोगों की मौत हो गई है। मारे गए तीनों लोग बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन (बीआरओ) के थे। इलाके को खाली करा दिया गया है और आतंकियों की तलाश की जा रही है। पूरे कैंप को घेर लिया गया है। जानकारी के अनुसार हमला रविवार देर रात को दो बजे के करीब हुआ। आतंकियों ने अंधेरे का फायदा उठाते हुए जिस समय सुरक्षाकर्मियों की ड्यूटी बदली जाती है उस समय हमला किया। हमले वाली जगह लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब है। साथ ही मौके पर इंजीनियर और मजदूर मौजूद थे।

पिछले दिनों उत्तरी कश्मीर के जम्मू-कश्मीर के बांदीपुरा इलाके में भीआतंकियों ने सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर दिया था। इस हमले में दो जवान घायल हो गए थे।। पुलिस के अनुसार हाजिन इलाके के शाहगुंदगांव में उग्रवादियों की मौजूदगी के बारे में खुफिया सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। उन्होंने बताया कि बल तलाशी अभियान में जुटे थे तभी छिपे हुए उग्रवादियों ने उन पर गोलियां चलाई, जिससे वहां मुठभेड़ शुरू हो गई।

दिसंबर 2016 में श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर पंपोर में भीड़भाड़ वाले स्थान पर सेना के एक काफिले पर हमला हुआ था। इसमें तीन सैनिक शहीद हो गए और दो अन्य घायल हो गए। हमला पुलवामा जिले के पंपोर नगर में कदलाबाल में एक भीड़भाड़ वाले स्थान पर किया गया।

First Published on January 9, 2017 7:31 am