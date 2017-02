जम्मू कश्मीर: धारा 370 पर CM महबूबा मुफ्ती की टिप्पणी पर विपक्ष नाराज, विधानपरिषद में फेंकीं कुर्सियां

मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से अनुच्छेद 370 पर उनकी टिप्पणी को लेकर स्पष्टीकरण की मांग करते हुए विपक्ष ने सदन के भीतर हंगामा किया। मेज-कुर्सियां गिराने और माइकें उखाड़े जाने के बाद जम्मू कश्मीर विधानपरिषद की कार्यवाही निर्धारित तारीख से सात दिन पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही बुधवार को जैसे ही शुरू हुई विपक्षी नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस के विधान पार्षदों ने राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करने वाले अनुच्छेद 370 पर मुख्यमंत्री से अपना रुख स्पष्ट करने के लिए बयान की मांग की मांग की।

महबूबा ने 30 जनवरी को निचले सदन में कहा था कि अनुच्छेद 370 को किसी के भी द्वारा कमजोर करना ‘सबसे बड़ा देशद्रोही’ कदम होगा। मुख्यमंत्री से बयान की विपक्ष की मांग का शिक्षा मंत्री नईम अख्तर ने विरोध किया और सभापति से प्रश्नकाल जारी रखने का आग्रह किया। इसके बाद, विपक्षी सदस्य सदन के बीचो-बीच आ गए और कुर्सियों, फाइलों और कागजातों को फेंकना शुरू कर दिया। आधे घंटे से ज्यादा समय तक हंगामा चलता रहा। कांग्रेस सदस्य द्वारा फेंकी गई कुछ फाइलें सभापति की मेज पर गिरीं।

परिषद के सभापति हाजी इनायत अली ने पांच मिनट के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी। कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों ने मेजें गिरा दीं और माइकें उखाड़ने लगे। ध्वनिमत से बजट और कुछ विधेयकों के पास होने के बाद सभापति ने परिषद की कार्यवाही को कामकाज की निर्धारित तारीख से एक हफ्ते पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया।

First Published on February 2, 2017 3:39 am