पाकिस्तानी अबु इस्माइल ने किया था अमरनाथ यात्रियों पर हमला, दो साल पहले घुसा था कश्मीर में, मौके से मिले सौ से ज्यादा खोखे

जम्मू-कश्मीर में सोमवार (10 जुलाई) को अमरनाथ यात्रा पर जा रहे तीर्थयात्रियों की बस पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया जिसमें सात लोग मारे गए और 19 लोग घायल हो गए। इस हमले के लिए पाकिस्तानी नागरिक और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी मोहम्मद अबु इस्माइल को इस हमले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। 26 वर्षीय इस्माइल दक्षिण कश्मीर में लश्कर का कमांडर है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार इस्माइल करीब दो साल पहले पाकिस्तान से कश्मीर में घुसा था। जम्मू-कश्मीर में करीब डेढ़ दशक बाद अमरनाथ यात्रा पर जा रहे तीर्थयात्रियों पर आतंकवादी हमला हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार इस्माइल ने अपने तीन से पांच साथियों के साथ अनंगनाग से गुजर रही तीर्थयात्रियों की बस पर हमला किया।

भारतीय सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस इस्माइल को तलाश कर रही है। रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि तीर्थयात्रियों की बस को सूर्यास्त के बाद भी पुलिस नाके से जाने की इजाजत मिलने पर भी संदेह जताया जा रहा है, जबकि सुरक्षा एजेंसियों ने पहले ही आगाह किया था कि लश्कर जैसे आतंकवादी समूह अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हजारों श्रद्धालुओं पर हमला कर सकते हैं। जम्मू-कश्मीर के उप-मुख्यमंत्री और बीेजपी नेता निर्मल सिंह ने एनडीटीवी से कहा कि तीर्थयात्रियों पर हमला सुरक्षा व्यवस्था में “बड़ी चूक” है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आतंकवादियों ने बस पर दो जगहों पर आगे-पीछे हमला किया। बस में कुल 56 यात्री थी। बस के ड्राइवर सलीम के अनुसार के अनुसार आतंकवादियों ने जब एक जगह हमला किया तो वो बस को तेजी से आगे भगाकर ले गया लेकिन कुछ ही कदमों की दूरी पर आतंकवादियों का एक दूसरा गिरोह उनका इंतजार कर रहा था जिसने बस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं। सलीम ने दोनों हमले के बाद भी बस रोकी नहीं और उसे सीधे वहां ले जाकर रोका जहां पुलिस मौजूद थी। रिपोर्ट के अनुसार घटनास्थल से गोलियों के सौ से ज्यादा खोखे मिले हैं जिससे पता चलता है कि आतंकवादी बड़े हमले की पूरी तैयारी करके आए थे।

रिपोर्ट के अनुसार जम्मू-कश्मीर पुलिस को आशंका है कि लश्कर-ए-तैयबा ने दक्षिण कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी संदीप कुमार शर्मा के पकड़े जाने का बदला लेने के लिए तीर्थयात्रियों की बस पर हमला करवाया। 36 वर्षीय शर्मा उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। शर्मा पांच साल पहले लश्कर में शामिल हुआ था और उसे बशीर लश्करी का करीबी बताया जा रहा है। बशीर लश्करी एक जुलाई को एक मुठभेड़ में मारा गया था।

First Published on July 12, 2017 9:36 am