कश्मीर: माछिल में बर्फ में दबे पांच जवानों को बचाया

कश्मीर घाटी में नियंत्रण रेखा से लगे माछिल सेक्टर में बर्फ के नीचे कई घंटे फंसे रहने के बाद सेना के पांच जवानों को बचा लिया गया। सैनिक शनिवार सुबह बर्फ के नीचे फंस गए थे। उनकी चौकी की ओर जाने वाला रास्ता बर्फ खिसकने से दरक गया था। सेना के एक अधिकारी ने बताया कि सभी पांचों सैनिकों को जीवित बचा लिया गया और इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।

उन्होंने बताया कि शनिवार सुबह माछिल में सेना की एक चौकी की ओर जाने वाले बर्फीले मार्ग के धंस जाने से पांच जवानों के फंस जाने के तुरंत बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। बचाव कर्मियों ने प्रतिकूल मौसम के बावजूद कड़ी मेहनत की और फंसे हुए जवानों को बचाने में सफल रहे।

हिमस्खलन: गुरेज में चार और जवानों के शव बरामद, कुल 14 जवानों की मौत

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 29, 2017 2:53 am