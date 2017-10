Live: श्रीनगर में बीएसएफ बटालियन मुख्यालय पर आतंकी हमला, एक ढेर, तीन जवान घायल, मुठभेड़ जारी

मंगलवार (तीन अक्टूबर) तड़के श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के करीब भारतीय सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के बटालियन मुख्यालय पर संदिग्ध आत्मघाती आतंकवादियों ने हमला कर दिया। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। तीन सुरक्षा बल घायल हो गये हैं। सुरक्षा बलों ने परिसर को चारों तरफ से घेर लिया है। मुठभेड़ जारी है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि कितने आतंकवादी परिसर के अंदर मौजूद हैं। आतंकवादी परिसर के अंदर की एक इमारत में छिपे हुए हैं।

बीएसए की 182वीं बटालियन के मुख्यालय पर ये हमला मंगलवार सुबह करीब 4.30 बजे हुआ। बीएसएफ के ये मुख्यालय श्रीनगर हवाईअड्डे के करीब स्थिति है इसलिए हमले के बाद से किसी भी यात्री या कर्मचारी को हवाईअड्डे पर जाने से रोक दिया गया है। हवाईअड्डे जाने वाले रास्ते को भी पुलिस ने फिलहाल बंद कर दिया है।

इंडियन एक्सप्रेस के संवाददाता बशारत मसूद के अनुसार मंगलवार सुबह हवाईअड्डे पर आने वाले दो विमानों को रद्द कर दिया गया है। एयरपोर्ट के आसपास रहने वाले आम नागरिकों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उन्होंने मंगलवार तड़के भारी गीलोबारी और धमाकों की आवाज सुनी। बीएसएफ परिसर के निकट रहने वाले एक नागरिक ने कहा, “तेज गोलीबारी के बीच-बीच में धमाके हो रहे हैं।”

भारतीय सेना, अर्ध-सैनिक बल और पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है। एयरपोर्ट जाने वाली सभी सड़कों को बंद कर दिया गया है। एयरपोर्ट पर मौजूद लोगों को बाहर निकलने से मना कर दिया गया है। हवाईअड्डे के अधिकारियों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि सुरक्षा एतहितायत के चलते सुबह आने वाले दो विमानों को रद्द किया गया है और हालात का जायजा लेने के बाद ही अन्य उड़ानों के बारे में फैसला लिया जाएगा।

#UPDATE : 1 terrorist gunned down, a total of 3 BSF troopers injured in attack on campus of BSF's 182 battalion in Srinagar.

#Visuals from the vicinity of Srinagar Airport; passengers stranded as way to the airport has been closed after attack on BSF camp nearby. pic.twitter.com/95hK6SsHAb

— ANI (@ANI) October 3, 2017