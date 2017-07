अमरनाथ यात्रियों पर हमले का मास्टरमाइंड लश्कर सरगना इस्माइल की तलाश में सेना ने शुरू की जोरदार मुहीम

सुरक्षाबलों ने पाकिस्तानी नागरिक और लश्करे-तैयबा के कमांडर अबू इस्माइल की तलाश में जबरदस्त अभियान शुरू किया है। उसका नाम अमरनाथ यात्रियों को ले जा रही बस पर आतंकी हमले के मास्टरमाइंड के तौर पर सामने आया है। इस बीच बडगाम में सुरक्षा बलों ने लंबी मुठभेड़ के बाद तीन आतंकवादियों को मार गिराया। उधर कश्मीर के केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर बुधवार को पाकिस्तानी सैनिकों की ओर से किए गए संघर्षविराम उल्लंघन में सेना के दो जवान शहीद हो गए। सेना के एक अधिकारी ने पहचान उजागर करने से इनकार करते हुए कहा कि पाक गोलीबारी में दो जवान शहीद हुए हैं। इससे पहले इसी अधिकारी ने कहा था कि भारतीय सेना के एक गश्ती दल पर पाकिस्तानी सैनिकों ने घात लगा कर हमला किया और उन पर गोलीबारी की जिसमें दो सैनिक शहीद हो गए। कश्मीर के अनंतनाग जिले में सोमवार को हुए हमले के मद्देनजर सरकार ने समूचे जम्मू कश्मीर में उच्चतम अलर्ट का एलान किया है। दिल्ली में अधिकारियों ने खुफिया जानकारी के हवाले से कहा है कि हमले में चार आतंकवादियों के शामिल होने का शक है जिनमें से दो पाकिस्तानी हैं। उन्होंने कहा कि इस्माइल हमले का मास्टरमाइंड है और एक अन्य पाकिस्तानी और दो स्थानीय आतंकवादियों ने उसकी मदद की है। श्रीनगर में पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वह घाटी में कई साल से सक्रिय है और एक साल से ज्यादा समय पहले वह दक्षिण कश्मीर आ गया था।

उन्होंने कहा कि इस्माइल को पकड़ने के लिए अभियान शुरू किया गया है, मुख्य तौर पर दक्षिण कश्मीर में, क्योंकि बातचीत की रिकॉर्डिंग सहित जांच तीर्थयात्रियों पर हमले में उसकी संलिप्तता की ओर इशारा कर रही है। अधिकारी ने कहा कि हमला, इस महीने के शुरू में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर के शीर्ष कमांडर बशीर लश्करी सहित कई आतंकवादियों के मारे जाने का बदला लग रहा है। उन्होंने कहा, बीते महीनों के दौरान आतंक रोधी अभियान के दौरान आतंकवादी लगातार नुकसान झेलने से हताश हो गए हैं जिस कारण उन्होंने अब नागरिकों और सैलानियों पर हमले शुरू कर दिए हैं। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने संकेत दिया कि जम्मू-कश्मीर में आतंकरोधी अभियान को तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा एजंसियों से पूरी ताकत से सुरक्षा योजना को लागू करने को कह दिया गया है। अनंतनाग में हमला उस दिन हुआ जब पुलिस ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के रहने वाले एक हिंदू आतंकवादी सहित लश्कर के एक मॉडयूल की गिरफ्तारी का एलान किया था।

श्रद्धालुओं पर हुए हमले में कश्मीर में व्यापक रोष देखा गया और घाटी के लोगों ने कहा कि ऐसी घटनाएं समग्र संस्कृति और कश्मीरियत के खिलाफ जाती हैं। इस बीच वार्षिक यात्रा जारी है और कड़ी चौकसी बरती जा रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र स्ािंह और गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर सहित केंद्रीय मंत्रियों के एक दल ने कश्मीर की यात्रा की और शीर्ष अधिकारियों, राज्यपाल एनएन वोहरा और मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के साथ मौजूदा स्थिति पर विस्तार से चर्चा करने के बाद यह अलर्ट जारी किया है।

गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि हाल में आतंकी हमले में यात्रियों की जान जाने और जख्मी होने की दुखद घटना पर विचार करते हुए समूची सुरक्षा व्यवस्था को उच्चतम अलर्ट पर रखा गया है। मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री राजनाथ स्ािंह से निर्देश मिलने के बाद श्रीनगर का दौरा किया। बयान में कहा गया कि उन्होंने विस्तार से मुख्यमंत्री और राज्यपाल से सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की और फिर सेना के स्थानीय कमांडर, मुख्य सचिव, पुलिस प्रमुख और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, सीआरपीएफ के डीजी, बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य सुरक्षा एजंसियों के साथ सुरक्षा की गहरी समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रियों ने जोर दिया कि समूचा देश कश्मीरियों और तीर्थयात्रियों के साथ है और सुरक्षित यात्रा के लिए सभी इंतजाम नई ताकत से जारी रखें जाएंगे। अब तक दक्षिण कश्मीर हिमालय स्थित पवित्र गुफा में 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। 40 दिन तक चलने वाली यह यात्रा सात अगस्त को समाप्त होगी। गृह मंत्री ने मंगलवार को कश्मीर घाटी में एक घंटे चली बैठक में स्थिति की समीक्षा की थी, खासतौर पर पवित्र गुफा की ओर जाने वाले मार्गों की। यात्रा मार्गों की रखवाली के लिए अर्द्ध सैनिक बलों के 21,000 कमर््िायों के साथ ही राज्य पुलिस बल को भी तैनात किया गया है।

इस बीच कश्मीर के बडगाम जिले में सुरक्षाबलों ने एक लंबी मुठभेड़ के बाद बुधवार को हिज्बुल मुजाहिदीन के तीन आतंकवादी मार गिराए। इस मुठभेड़ में एक स्थानीय आतंकवादी की मौत के बाद बडगाम के कुछ इलाकों में पाबंदी लगा दी गई। उधर जम्मू क्षेत्र में निलंबित की गईं इंटरनेट सेवा 36 घंटे बाद बहाल कर दी गई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, इंटरनेट सेवा दिन में एक बजे बहाल कर दी गई। बडगाम मुठभेड़ के बारे में कश्मीर पुलिस ने बताया कि सुरक्षाबलों ने रेडबग इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के बारे में सटीक खुफिया जानकारी मिलने के बाद मंगलवार शाम इलाके की घेराबंदी कर दी और खोज अभियान शुरू किया। खोज अभियान के दौरान उस समय मुठभेड़ शुरू हो गई जब आतंकवादियों ने सुरक्षाबलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। रात में अभियान को रोक दिया गया। लेकिन सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को भागने से रोकने के लिए इलाके की घेराबंदी बनाए रखी। बुधवार सुबह फिर से मुठभेड़ शुरू हो गई। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, मुठभेड़ में सुबह तीन आतंकवादी मारे गए और घटनास्थल से कुछ हथियार और गोला-बारूद बरामद किए गए हैं। मारे गए आतंकवादियों की पहचान गूरीपुरा के आकिब गुल, बीरवाह के जावेद अहमद शेख और पुराने शहर में मलारत्ता के सज्जाद अहमद गिलकर के रूप में हुई है। मुठभेड़ में पुराने शहर के मलारत्ता के रहने वाले एक आतंकवादी के मारे जाने के बाद पुराने शहर के कई हिस्सों में अधिकारियों ने प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि पुलिस ने पुराने शहर के पांच थाना क्षेत्र अन्तर्गत इलाके में अचानक से प्रतिबंध लगाए जाने का कारण नहीं बताया है। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि उन्हें साजिद अहमद गिलकर की मौत के बाद हिंसक विरोध प्रदर्शन की आशंका है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एहतियाती उपाय के तौर पर महाराजगंज, सफाकदल, रैनवारी, नाउहट्टा और खानयार थाना क्षेत्र इलाके में प्रतिबंध लगाया गया है। आतंकी का शव पुलिस नियंत्रण कक्ष में रखा गया था और दिन में उसका शव उसके परिवार वालों को सौंप दिया गया।

First Published on July 13, 2017 4:26 am