जम्मू-कश्मीर: मेजर सतीश के शहीद होने के कुछ घंटे बाद पत्नी को मिला उनका भेजा हुआ सालगिराह का तोहफा

जम्मू-कश्मीर के हरद्वारा में हुए आतंकी हमले में मारे गए मेजर सतीश दहिया कि पत्नी को पति की शहादत के कुछ घंटे बाद शादी की तीसरी सालगिराह का गिफ्ट मिला। 31 वर्षीय आर्मी मेजर सतीश का शव गुरुवार को उनके घर हरियाणा के बनीवाड़ी में लाया गया। सतीश की 2 साल की बेटी ने अपने सम्बंधियों के साथ मिलकर अपने पापा को मुखाग्नि दी। मेजर की पत्नी सुजाता दहिया द्वारा एक समाचार वेबसाइट को दिए गए इंटरव्यू के अनुसार वे शुक्रवार को अपनी शादी की तीसरी सालगिराह साथ में मनाने वाले थे। पति द्वारा भेजे गए गिफ्ट और संदेश को सुनाते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे संदेश में लिखा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम ही मेरी प्रेरणा हो… सतीश।

आंखू में आंसू लिए सुजाता ने कहा कि मुझे अपने पति पर गर्व है कि आतंकियों से लड़ते हुए वह शहीद हुए। वहीं मेजर शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए करीब 800 लोग वहां पहुंचे थे। मेजर के पिता को भीड़ के चलते अपने एकलौते बेटे को आखिरी बार देखने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा और जैसे ही वह अपने बेटे के पार्थिव शरीर तक पहुंचे वह फूट-फूटकर रो पड़े। मेजर सतीश दहिया के बारे में बात करते हुए उनके चचेरे भाई राजेश दहिया ने बताया कि सतीश बहुत ही होशियार और साहसी आदमी था। सतीश हमेशा कहा करता था कि मैं वहां पर बहुत गीदड़ों को मारता हूं और जब मैं वापस आउंगा तो लोग बहुत ही गर्व के साथ कहेंगे कि मैं तुम्हारा भाई हूं। राजेश ने कहा कि मुझे अपने भाई और उसकी शहादत पर बहुत गर्व है।

सतीश के परिजनों के अलावा बहुत से लोग सोशल मीडिया के जरिए मेजर को श्र्द्धांजलि दे रहे हैं। आपको बता दें कि कश्मीर के हरद्वारा में 12 घंटे तक चली आतंकियों के साथ मुठभेड़ में मंगलवार को मेजर सतीश दहिया शहीद हो गए थे। इनके साथ ही राइफलमेन रवि कुमार, पैराटरुपर धर्मेंद्र कुमार और गनर आशुतोश कुमार भी शहीद हुए। सेना नें इस मुठभेड़ में 4 आतंकियों को मार गिराया था।

First Published on February 17, 2017 10:25 am