जम्मू कश्मीर: इस जवान की बहादुरी को सैल्यूट, जान पर खेलकर ग्रेनेड हमले से बचाई साथियों की जान

जम्मू कश्मीर के सोपोर में पुलिस के एक जवान की बहादुरी और सूझ बूझ से कई सुरक्षाकर्मियों की जान बच गई। सोपोर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच के पास आतंकियों ने सीआरपीएफ की गाड़ी को निशाना बनाकर बम फेंका। ये ग्रेनेड सुरक्षा बलों की गाड़ी के अंदर गिरा। जब तक ग्रेनेड फटता तब तक जम्मू कश्मीर स्पेशल पुलिस ऑफिसर के एक जवान ने बड़ी दिलेरी दिखाई। इस शख्स ने ग्रेनेड को तुरंत सुरक्षित स्थान पर फेंक दिया। जिससे कई सुरक्षा बलों की जान बच गई। अगर ये ग्रेनेड सुरक्षाबलों की गाड़ी में फटता तो कई लोगों की जान जा सकती थी क्योंकि जिस गाड़ी में ये ग्रेनेड गिरा उसमें कई जवान मौजूद थे। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी एसपी वैद्य ने बताया कि इस जवान की समझदारी की वजह से आज एक बडी घटना होने से बच गई।

#Visuals J&K: Grenade attack near SBI branch in Sopore in Baramulla district. 3 people injured pic.twitter.com/TTI1XyO2j5 — ANI (@ANI) September 24, 2017

हालांकि जब इस जवान ने ग्रेनेड को नीचे फेंका तो सड़क पर गिरकर ये ग्रेनेड फट गया इसकी वजह से जम्मू कश्मीर पुलिस के दो विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) घायल हो गये। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों ने सुबह करीब नौ बजकर 35 मिनट पर मेन चौक सोपोर में सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर ग्रेनेड फेंका था, जिससे दो पुलिसकर्मी घायल हो गये। इसके अलावा कुछ नागरिकों को भी चोट लगी। उन्होंने बताया कि घायल पुलिसर्किमयों को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। आतंकवादियों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा के पास केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के शिविर को निशाना बनाते हुए ग्रेनेड फेंका। पुलिस ने कहा, “ग्रेनेड सड़क पर गिरा और फट गया, जिससे वहां से गुजर रहे पांच लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल पहंचाया गया है।” जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस जवान की तारीफ की है और कहा है कि इस बहादुर जवान के काम का पुरस्कार दिया जाएगा। और इस जवान को प्रमोट भी किया जाएगा।

Alert SPO throws away grenade to safer place which was hurled inside SF vehicle thus saving lives of dozen police,CRPF & Civilians.@spvaid — J&K Police (@JmuKmrPolice) September 24, 2017

Lives of many jawans, civilians saved. We have registered a case, investigation is underway:SSP Harmeet Singh on Sopore grenade attack pic.twitter.com/anvic5r2Nr — ANI (@ANI) September 24, 2017

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App