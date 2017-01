जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने तोड़ा सीजफायर, की फायरिंग

जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान ने रविवार (1 जनवरी) को सीजफायर का उल्लंघन किया। सीजफायर पुंछ के शाहपुर इलाके में तोड़ा गया। फिलहाल मामले की ज्यादा जानकारी नहीं है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से पिछले कई महीनों से सीजफायर के उल्लंघन के मामले बढ़ गए हैं।

ऐसी वारदात भारत द्वारा किए गए सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ज्यादा बढ़ी हैं। गौरतलब है कि कश्मीर के उरी में हमला हुआ था। उसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक किया था। उसमें भारत ने आतंकियों को काफी नुकसान पहुंचाया था।

हालांकि, पाकिस्तान ने कभी माना नहीं कि भारत के जवान उसके द्वारा जब्जे में लिए गए इलाके में घुसे। लेकिन ऐसे कई सबूत मिले हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक को सच्चा साबित करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने भी एक ऐसी खबर की थी। उसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के ही कुछ लोगों का बयान शामिल था जिन्होंने माना था कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था।

तब से पाकिस्तान सरकार और सेना भड़की हुई है। भारत से बदला लेने के लिए वह बार-बार पाकिस्तान हमला करता है। कई बार आतंकियों को भी भेजा गया। इस बीच नगरोटा में भी हमला हुआ था। वहां भी भारतीय जवान शहीद हुए।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 1, 2017 10:40 am