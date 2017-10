जम्मू-कश्मीर: भारतीय सेना की बड़ी कामयाबी, आतंकियों की घुसपैठ को किया नाकाम, दो की मौत

जम्मू-कश्मीर के रामपुर सेक्टर में भारतीय सेना को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सेना ने यहां आंतकियों की घुसपैठ को नाकाम करते हुए दो आतंकी को ढेर कर दिया है। आतंकियों से हथियार भी बरामद किए गए हैं। एएनआई की खबर के अनुसार सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। खबर है कि अभी और भी आतंकी घुसपैठ के लिए छिपे हो सकते हैं। गौरतलब है कि पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर सोमवार (2 अक्टूबर) को पाकिस्तान की गोलाबारी में तीन लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 10 साल का एक बच्‍चा और 15 साल की लड़की की मौत हो गई। इसके साथ ही 12 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बताया, “आज पुंछ में दिगवार और कर्नी सेक्टर में सुबह 6.30 बजे पाकिस्तानी सेना ने संघर्ष विराम का उल्लंघन कर भारी और छोटे हथियारों से गोलीबारी शुरू कर दी।” उन्होंने बताया, “सुबह 11 बजे दोनों ओर से गोलीबारी रुक गई।”मृतक बच्चे की पहचान असरार अहमद और 15 वर्षीया लड़की की पहचान यासमीना अख्तर के रूप में की गई है। पुलिस ने बताया कि घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक, भारतीय सेना ने कर्नी और दिगवार दोनों स्थानों पर इन हमलों का बड़ी मुस्तैदी से जवाब दिया।

सूत्रों के मुताबिक, “पाकिस्तानी सेना द्वारा भारतीय चौकियों पर बिना किसी कारणवश गोलाबारी और गोलीबारी शुरू की गई। भारतीय सेनाएं इनका बखूबी जवाब दे रही हैं।” सूत्रों का कहना है कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच गोलाबारी और गोलीबारी अभी भी जारी है। वहीं, सेना ने जम्मू कश्मीर के तंगधार सेक्टर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर घुसपैठ की एक कोशिश को नाकाम कर दिया। सेना के एक अधिकारी ने बताया, ‘‘उत्तर कश्मीर में तंगधार सेक्टर में एलओसी पर सर्तक सैनिकों ने आज घुसपैठ की एक कोशिश को नाकाम कर दिया।’’ उन्होंने बताया कि सैनिकों ने एलओसी के निकट कुछ संदिग्ध गतिविधियां महसूस की और संदिग्धों को चुनौती दी। अधिकारी ने बताया, ‘‘दोनों तरफ से गोलीबारी हुयी।’’ उन्होंने बताया कि गोलीबारी रूकने के बाद तुरंत तलाशी अभियान चलाया गया।

#FLASH: Infiltration bid foiled in Rampur sector of Jammu & Kashmir’s Baramulla; two terrorists killed, weapons recovered. Search ops on. pic.twitter.com/50lPXivvtS

