जम्मू-कश्मीर के हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। इसे लेकर आए दिन विपक्ष केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहता है कि न तो केंद्र सरकार इसके लिए कुछ कर पा रही है और न ही बीजेपी गठबंधन वाली राज्य की पीडीपी सरकार। घाटी में बढ़ते तनाव को लेकर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अबदुल्लाह ने शुक्रवार (21/07/2017) को एएनआई से कहा कि कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए भारत को अमेरिका और चीन की मदद लेनी चाहिए। अबदुल्ला ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि वे कश्मीर मुद्दे को खत्म कराना चाहते हैं और साथ ही चीन भी कह चुका है कि वह इस मुद्दे को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के लिए तैयार है।

इसके बाद फारूक अबदुल्ला ने कहा कि जब दोनों देश आगे बढ़कर कश्मीर मुद्दे को सुलझाना चाह रहे हैं तो इस मसले को हल करने के लिए दोस्तों को इस्तेमाल करना चाहिए। सरकार को उनसे बातचीत करनी चाहिए। इसके बाद अबदुल्ला ने कहा कि एटम बम भारत के पास भी है और पाकिस्तान के पास भी लेकिन युद्ध से हल नहीं निकाला जा सकता। केवल बातचीत करके इस मामले को सुलझाया जा सकता है। इससे पहले अपने एक बयान में अबदुल्ला ने कहा था कि कश्मीरी युवा अपना जीवन कश्मीर मुद्दों के लिए कुर्बान कर रहे हैं, न कि पर्यटन के लिए।

Trump himself said I want to settle Kashmir problem, we didn’t ask them to. China too said they want to mediate in Kashmir: Farooq Abdullah pic.twitter.com/isy94FGOcl

— ANI (@ANI_news) July 21, 2017