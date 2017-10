पकिस्तानी से भारतीय नागरिक बने मशहूर सिंगर अदनान सामी का 7 अक्टूबर को जम्म-कश्मीर के श्रीनगर स्थित डल झील के किनारे एक म्यूजिक कॉन्सर्ट रखा गया था। यह कॉन्सर्ट राज्य सरकार की महबूबा मुफ्ती सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संयुक्त रुप से रखा था जिसका उद्देश्य राज्य में टूरिज्म को बढ़ावा देना था। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक इस कॉन्सर्ट को देखने के लिए ज्यादा लोग यहां नहीं पहुंचे थे और ज्यादातर कुर्सियां खाली ही दिखाई दी थीं। अदनान सामी के कॉन्सर्ट की खाली पड़ी कुर्सियों की फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल की जा रही हैं।

वहीं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अबदुल्लाह ने कॉन्सर्ट में खाली पड़ी कुर्सियों को लेकर सरकार को घेरते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा खाली कुर्सियां और देर से हुई शुरुआत दिखाता है कि कश्मीर क्या है, खाली हॉटल्स, पब्लिक की निराशा और खराब शासन प्रणाली। इसके बाद अपने अन्य ट्वीट में अब्दुल्ला ने कह कि यह बहुत ही दुखद है, आशा करता हूं कि लोग इन सीटों को भर देंगे। उमर अब्दुल्ला के इस ट्वीट पर अदनान सामी भड़क गए और उन्होंने अबदुल्ला को करारा जवाब दे डाला।

The empty seats & delayed start are showing Kashmir for what it is – empty hotels, poor governance & general public despondency. http://t.co/ojcNjaYUQC — Omar Abdullah (@OmarAbdullah) October 7, 2017

That’s a real pity. I hope people have filled those seats now. For an evening they can let the music transport them to a more peaceful place http://t.co/4DJJNFCfQG — Omar Abdullah (@OmarAbdullah) October 7, 2017

अदनान सामी ने ट्वीट किया भाई आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं। आपको एक म्यूजिक कॉन्सर्ट के कारण निराश नहीं होना चाहिए। जाहिर है कि आपके बहुत पास बहुत ही खराब सूत्र हैं जो कि आपसे झूठ बोल रहे हैं। यहां देखिए फोटो। बता दें अदनान ने कॉन्सर्ट की कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं जिनमें भारी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। आजतक के अनुसार अदनान सामी ने कहा कि मेरा जम्मू-कश्मीर से गहरा रिश्ता रहा है क्योंकि मेरी मां और जिन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के मशहूर संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा से मैंने संगीत सीखा वे भी जम्मू से थे। बता दें कि आदनान सामी का यह म्यूजिक कॉन्सर्ट आम जनता के लिए नहीं था। इस कार्यक्रम में केवल पुलिस अधिकारियों, नौकरशाहों, राजनेताओं और उनके परिवारों को आमंत्रित किया गया था।

Bro ur a former CM..U shouldn’t be so unnerved by a music concert. U obviously have bad sources who lie 2 U – HERE are d photos!!#GrowUp pic.twitter.com/RPB6NbFqaP — Adnan Sami (@AdnanSamiLive) October 7, 2017

देखिए वीडियो

