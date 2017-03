बीएसएफ, पाक रेंजरों ने जम्मू में कमांडर स्तर की फ्लैग बैठक की

बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स की पिछले साल सीमा पार से भारी गोलाबारी की घटना के बाद आज यहां एक सीमावर्ती चौकी पर पहली सेक्टर कमांडर स्तर की फ्लैग बैठक हुई। बैठक में दोनों देशों के फील्ड कमांडरों के बीच बातचीत में फिर से नयी ऊर्जा लाने का फैसला किया गया।बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘पाकिस्तान रेंजर्स के अनुरोध पर बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स के बीच आज सुबह साढ़े ग्यारह बजे से अपराह्न एक बजकर 20 मिनट तक सेक्टर कमांडर स्तर की फ्लैग बैठक जम्मू जिले के सूचेतगढ़ में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर हुई।’’

बीएसएफ प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जम्मू क्षेत्र के डीआईजी पी एस धीमान ने किया। उसमें 18 अधिकारी थे। पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चेनाब रेंजर्स के सेक्टर कमांडर बिग्रेडियर अमजद हुसैन ने किया। पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल में तीन विंग कमांडरों समेत 18 अधिकारी थे। दोनों सीमा सुरक्षा बलों के बीच गत अक्तूबर-नवंबर 2016 में सीमा पर भारी गोलाबारी और गोलीबारी की घटनाओं के बाद यह पहली सेक्टर कमांडर स्तर की बैठक है। पिछले साल भारतीय सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी आतंकवादियों की घुसपैठ की कई कोशिशों को नाकाम किया था।

फ्लैग बैठक के दौरान दोनों बलों के कमांडरों ने बोबिया सेक्टर में 18-19 अक्तूबर, 2016 को घुसपैठ के प्रयासों समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। पाकिस्तानी बलों ने भारतीय कांस्टेबल गुरनाम सिंह को मार डाला था और उस दौरान एक सुरंग का पता लगाया गया था। उन्होंने पाकिस्तान की धरती से आतंकवादियों के घुसपैठ के प्रयासों, रामगढ़ सेक्टर में गोलीबारी, जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल सोहन लाल की भारत वापसी के अतिरिक्त सीमा प्रबंधन से संबंधित अन्य नियमित मुद्दों पर चर्चा की थी। लाल भूलवश 2014 में पाकिस्तान चले गए थे। उन्होंने कहा, ‘‘यह फैसला किया गया कि छोटे-मोटे मामलों का समाधान करने के लिए जब भी जरूरत हो दोनों देशों के फील्ड कमांडरों के बीच तत्काल संपर्क करने में फिर से नयी ऊर्जा डाली जाए।’’

जम्मू-कश्मीर: पुलवामा में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर, 1 नागरिक की मौत

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on March 10, 2017 5:44 am