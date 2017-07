अमरनाथ आंतकी हमला: इलाज के दौरान तीर्थयात्री ललिताबेन की भी मौत, हमले में मरने वालों की संख्या हुई आठ

10 जुलाई (2017) को अनंतनाग में अमरनाथ यात्रा से लौट रही तीर्थयात्रियों की बस पर हुए आंतकी हमले में मरने वालों की संख्या अब आठ हो गई। बीती रात (15 जुलाई, 2017) आंतकी हमले में घायल हुईं गुजरात की ललिता बेन की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। ललिता बेन को इलाज के लिए श्रीनगर के एसकेआईएमएस हॉस्पिटल में भर्ती करया गया था, जहां उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बता दें कि इससे पहले आंतकी हमले में मारे गए श्रद्धालुओं की संख्या सात थी जबकि 21 लोग घायल हुए थे। वहीं तीर्थयात्रियों पर हुए हमले के मामले में एक शख्स की गिरफ्तार किया गया है। तौसिफ अहमद नाम का यह शख्स सत्ताधारी पीडीपी पार्टी के विधायक एजाज अहमद मीर का ड्राइवर है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार तौसिफ अहमद पुलवामा का रहने वाला है। उसपर आतंकियों से संबंध रखने का आरोप है जिसके लिए उससे पूछताछ की गई। एजाज के अलावा दो और लोगों को पकड़ा गया है। उनपर भी हमले में शामिल होने का आरोप है। तौसिफ को सात महीने पहले ही विधायक एजाज के पास लगाया गया था। इससे पहले वह जम्मू कश्मीर पुलिस की सिक्योरिटी विंग में था।

वहीं आईजीपी मुनीर खान ने बताया कि तौसिफ और आतंकियों के बीच कुछ संपर्क के सबूत उनको मिले हैं जिसके लिए तौसिफ से पूछताछ की गई। आईजीपी ने बताया कि पूछताछ में तौफिस उनका पूरा सहयोग कर रहा है। जम्मू कश्मीर की पुलिस ने छह सदस्यों की स्पेशल इंवेस्टिगेशन कमेटी बनाई है। वह अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले की जांच कर रही है। बता दें कि श्रद्धालुओं की जिस पर आतंकी हमला हुआ था उसमें सबसे ज्यादा लोग गुजरात के थे। हमले को लेकर कई तरह की बातें की गई। शुरुआत में कहा गया कि आतंकी सुरक्षा जवानों को निशाना बनाना चाहते थे लेकिन बस बीच में आ गई। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि आतंकी बस को ही निशाना बनाना चाहते थे।

