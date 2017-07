कश्मीरी युवाओं से बदसलूकी के वीडियोज पर सख्त हुई आर्मी, ‘गैर जिम्मेदार’ फौजियों पर लिया एक्शन

इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल जेएस संधू ने कहा है कि सेना ने उन सैनिकों के खिलाफ कार्रवाई की है जो ‘प्रोफेशनल मैनर’ के तहत काम नहीं करते। संधू का बयान ऐसे में समय में आया है जब कश्मीर में कथित तौर पर कुछ वीडियो वायरल हो रही हैं जिनमें सेना के जवान कश्मीरी युवाओं के साथ मारपीट कर रहे हैं। हालांकि ऐसी कुछ वीडियो में छेड़छाड़ की बात सामने भी आ रही है। बता दें कि श्रीनगर बेस्ड 15 कॉर्प्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ संधू इन वीडियो के वायरल होने के बाद सवालों के घेरे में आ गए थे। जिसके बाद सेना ने ऐसे सैनिकों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वसन दिया जो कथित तौर पर कश्मीरी युवाओं के साथ मारपीट कर रहे हैं। वहीं घाटी में आतंकियों की मौजूदगी पर पूछे गए सवाल पर संधू ने कहा कि दक्षिण कश्मीर में अभी भी 100-110 आंतकी की मौजूदगी हो सकती है। संधू ने आगे कहा कि आर्मी अफसर लेफ्टिनेंट उमर फैयाज की शहादत के बाद भी कश्मीरी युवा लगातार सेना में भर्ती हो रहे हैं। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। कश्मीरी युवाओं को अभी भी भारतीय सेना पर भरोसा और वो लगातार इसमें भर्ती हो रहे हैं।

अधिकारी ने आगे कहा कि बारामूला के रिक्रूटमेंट प्रोग्राम में 19 हजार कश्मीरी युवा आए जबकि वैकेंसी महज 800 थीं। इसी तरफ लाइट इन्फेंट्री में 200 पोस्ट थीं जबकि पांच हजार से ज्यादा युवाओं ने टेस्ट के लिए आवेदन किया। 10 जून को अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले पर संधू ने कहा, ‘यह बहुत दुखद है। मगर हम जमीनी स्तर पर हालात सुधाने की कोशिश कर रहे हैं। दक्षिण कश्मीर में जो आतंकी सक्रिय हैं, उनसे निपटा जा रहा है। अब हालात पूरी तरह से काबू में हैं।’ दूसरी तरफ सेना का कैंप छोड़कर भागने वाले जवान जहूर अहमद के बारे में जेएस संधू ने कहा कि उनके बारे में अभी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है।

First Published on July 16, 2017 11:17 am