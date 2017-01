जम्मू-कश्मीर के गुरेज सेक्टर में चार और सैनिक शहीद, बर्फ में दबकर मरनेवाले सैनिकों की संख्या हुई 14

जम्मू-कश्मीर के गुरेज सेक्टर में बर्फ में दबकर शहीद होने वाले सैनिकों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक चार लापता सैनिकों के शव आज (27 जनवरी को) बरामद हुए हैं। इससे पहले गुरुवार को सेना ने आधिकारिक बयान में कहा था कि दो हिमस्खलन की चपेट में आने से 10 सैनिक शहीद हुए हैं। बुधवार की शाम बांदीपुरा जिले में नियंत्रण रेखा से सटे गुरेज सेक्टर में हुए हिमस्खलन ने कई सैनिकों को अपनी चपेट में ले लिया था। सेना के एक अधिकारी ने बताया कि बांदीपुरा जिले में नियंत्रण रेखा के समीप गुरेज सेक्टर बुधवार शाम बर्फ का एक विशाल चट्टान सेना के शिविर पर आ गिरा जिससे कई सैनिक उसमें फंस गए। उन्होंने बताया कि बचाव अभियान शुरू किया गया और एक जूनियर कमीशनप्राप्त अधिकारी समेत सात सैनिक बचा लिए गए। गुरुवार सुबह तीन सैनिकों के शव निकाले गए।

अधिकारी के मुताबिक दूसरा हिमस्खलन भी गुरेज सेक्टर में बुधवार की शाम में ही हुआ। उसकी चपेट में एक गश्ती दल आ गया जो अपनी चौकी पर जा रहा था। अधिकारी ने कहा, ‘‘बचाव दल घटनास्थल से तीन शव निकाल पाया । कुछ सैनिक अब भी लापता हैं।’ उन्होंने बताया कि कितने सैनिक लापता है- वह अबतक पता नहीं चल पाया है क्योंकि भारी हिमपात से बचाव अभियान में बाधा आ रही है।

बुधवार को मध्य कश्मीर में गंदेरबल जिले के सोनमर्ग में हिमस्खलन की चपेट में आने से एक अधिकारी की जान चली गयी थी । उधर, गुरेज सेक्टर में एक ही परिवार के चार सदस्य भी एक अन्य हिमस्खलन की भेंट चढ़ गये थे। प्रशासन ने नये हिमपात के चलते कश्मीरघाटी में बर्फ वाले क्षेत्रों में ऊंचाई पर हिमस्खलन आने की चेतावनी जारी की है। इन क्षेत्रों में तीन दिनों से रूक रूक कर हिमपात हो रहा है।

बीते कुछ सालों में जम्मू-कश्मीर के कई इलाकों में हिमस्खलन से कई नागरिकों और कई सैनिकों की मौत हो चुकी है। जानकारों का कहना है कि हिमस्खलन का खतरा तब और बढ़ जाता है जब ऐसी जगहों पर मकान या शिविर बनाए जाते हैं। कश्मीर घाटी में बीते चार दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग ने एक-दो दिन और बर्फबारी जारी रहने की आशंका जताई है।

प्रशासन ने कश्मीर के कई इलाकों के लिए हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है। पुलिस और प्रशासन ने पिछले तीन दिनों तक सैकड़ों लोगों को ऐसे इलाकों से सुरक्षित निकाला है, जहां भारी बर्फबारी हो रही है।

वीडियो देखिए- जम्मू-कश्मीर: हिमस्सखलन में 1 आर्मी ऑफिसर और एक परिवार के 4 लोगों की मौत

वीडियो देखिए- महाराष्ट्र में शिवसेना की बीजेपी से 22 साल की दोस्ती टूटी

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 27, 2017 11:51 am