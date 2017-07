जम्मू कश्मीर: त्राल एनकाउंटर खत्म, तीन आतंकी ढेर

जम्मू कश्मीर में हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बल के जवानों ने दो आतंकियों को मार गिराया। यह एनकाउंटर शनिवार (15 जुलाई) की सुबह त्राल के सतोरा में हुआ। फिलहाल एनकाउंटर खत्म बताया जा रहा है। इसमें से एक आतंकी पाकिस्तान का बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ वक्त से घुसपैठ और सीज फायर के उल्लंघन की घटनाएं बढ़ गई हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद माना जा रहा था कि अब ऐसी वारदातों में कमी आएगी। लेकिन अबतक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला।

बीते दिनों अनंतनाग में अमरनाथ के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं पर हमला हुआ था। हमले में सात श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। वहीं 21 लोग घायल हो गए थे। उस बस में ज्यादा श्रद्धालु गुजरात के थे। हमले को लेकर कई तरह की बातें की गई। शुरुआत में कहा गया कि आतंकी सुरक्षा जवानों को निशाना बनाना चाहते थे लेकिन बस बीच में आ गई। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि आतंकी बस को ही निशाना बनाना चाहते थे।

हमले की वजह से मोदी सरकार बैकफुट पर भी आ गई। देशभर में मोदी सरकार की कश्मीर नीति का विरोध किया गया। विपक्ष के साथ-साथ शिवसेना ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा। इसके साथ ही लोगों ने भी सोशल मीडिया के जरिए अपना विरोध जताया।

First Published on July 15, 2017 8:48 am