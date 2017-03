जम्मू कश्मीर एक जवान शहीद, एनकाउंटर अब भी जारी

जम्मू कश्मीर के पुलवामा के ट्राल में चल रहे एनकाउंटर में एक पुलिसवाले ने अपनी जान गंवा दी। जो जवान शहीद हुआ उसका नाम मंजूर अहमद है। फिलहाल एनकाउंटर जारी है। मिली जानकारी के मुताबिक, वहां छिपे एक आतंकी को मार गिराया गया है। फोर्स ने उस घर को भी उड़ा दिया था जिसमें आतंकियों के छिपे होने का शक था।

First Published on March 5, 2017 7:56 am