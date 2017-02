जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सेना के खिलाफ दर्ज किया हत्या का मामला

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक आर्मी यूनिट के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। भारतीय सेना का दावा है कि उन्होंने पुंछ जिले में एलओसी के पास एक घुसपैठिए को गोली मारी थी। घुसपैठिया एलओसी की फेंसिंग तोड़कर घुसपैठ की कोशिश कर रहा था। वहीं सेना के इस दावे के महज 24 घंटे के भीतर ही जम्मू-कश्मीर पुलिस ने आर्मी यूनिट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस के मुताबिक जिले के खाड़ी करमरा इलाके में दर्ज की गई एफआईआर नंबर 12 में सेना की 62 मीडियम रेजिमेंट यूनिट के खिलाफ आरपीसी की धारा 307 और आर्म्स ऐक्ट के सेक्शन 3/25 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

वहीं मारे गए शख्स का नाम शौकत हुसैन है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शौकत मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है। शकौत पुंछ के खाड़ी करमरा इलाके में एलओसी के पास बुरी तरह से घायल हो गया था।

First Published on February 14, 2017 9:54 am