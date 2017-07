जम्मू कश्मीर: पाकिस्तान ने महीने भर में 18वीं बार तोड़ा सीजफायर, एक जवान शहीद

पाकिस्तान ने एक दिन खामोश रहने के बाद जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा पर शुक्रवार (21 जुलाई) को फिर से संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए भारत की चौकियों पर गोलीबारी की जिसमें सेना का एक जवान शहीद हो गया। इस महीने पाकिस्तान ने 18 बार संघर्षविराम का उल्लंघन किया है जिसमें नौ जवानों समेत 11 लोगों की मौत हो गई और 18 लोग घायल हुए हैं। रक्षा प्रवक्ता ने कहा, ‘‘पाकिस्तान सेना ने शाम करीब छह बजे सुंदरबनी सेक्टर में भारतीय सेना की चौकियों पर बिना उकसावे के गोलीबारी की। सेना ने मजबूती और प्रभावी तरीके से इसका जवाब दिया।’’

उन्होंने बताया कि गोलीबारी में राइफलमैन जयद्रथ सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के रहने वाले सिंह के परिवार में उनकी पत्नी हैं। सिंह के पिता का रो-रो कर बुरा हाल है। वहीं सिंह का भाई पाकिस्तान से बदला लेने की बात कर रहा है। सिंह के भाई ने मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि बार-बार जवान शहीद हो रहे हैं और सरकार बदला लेने की बात कहती भी है लेकिन हो कुछ नहीं रहा। भाई ने कहा कि वह पूरे पाकिस्तान में आग लगा देना चाहते हैं और इसके बदले वह भी शहीद होने को तैयार हैं।

पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। साथ ही घुसपैठ की घटनाएं भी पिछले कुछ महीनों में काफी बढ़ गई हैं। इसमें भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब तो दिया जा रहा है लेकिन जवान भी शहीद हो रहे हैं।

First Published on July 22, 2017 7:17 am