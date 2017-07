जम्मू कश्मीर: पुलिसवालों से भिड़े सेना के जवान, पुलिस स्टेशन में घुसकर छह को पीटा

जम्मू कश्मीर में आर्मी और पुलिसवालों के बीच झगड़ा होने की खबर है। मिली जानकारी के मुताबिक, आर्मी के लोगों ने पुलिसवालों को गंडरबल जिले के पुलिस स्टेशन में घुसकर मारा। इस मारपीट में छह पुलिसवाले जख्मी हो गए। पुलिस ने केस रजिस्टर कर लिया है। कहा जा रहा है कि चेकप्वाइंट को लेकर झगड़ा हुआ था। घायल होने वालों में एक एएसआई भी शामिल है। उनके सिर पर गंभीर चोट है। इस घटना पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अबदुल्ला ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, ‘आर्मी ने पुलिस थाने में घुसकर पुलिसवालों को क्यों पीटा? प्रशासन को इसपर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।’

Why would the army beat up J&K police personnel in a police station? This requires immediate clarification/action by the authorities. http://t.co/Biu72SnjPd

