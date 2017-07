जम्मू कश्मीर: घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम, आर्मी ने मार गिराए दो आतंकी

जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में आर्मी ने घुसपैठ की कोशिश रोकी। इसमें दो आतंकियों को मार गिराया गया। माना जा रहा है कि 2 या तीन आतंकी अब भी वहां फंसे हो सकते हैं। फिलहाल एनकाउंटर चल रहा है।

First Published on July 18, 2017 11:23 am