सीजफायर का उल्लंघन करने पर भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब, मार गिराए 4 पाकिस्तानी सैनिक

जम्मू एवं कश्मीर के भीम्बर गली सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर सोमवार को भारत और पाकिस्तानी सेना के बीच भारी गोलाबारी व गोलीबारी जारी है। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष मेहता ने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने बिना किसी उकसावे के नियंत्रण रेखा पर भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर भारी गोलाबारी शुरू कर दी।

उन्होंने बताया कि, ‘पाकिस्तानी सेना ने सुबह 7.30 बजे छोटे, स्वचालित हथियारों और मोर्टारों से गोलीबारी शुरू की, जो अब तक जारी हैं। भारतीय सेना इस हमले का प्रभावी और मुंहतोड़ जवाब दे रही है।’

जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय जवानों ने पाकिस्तानी सैनिकों की गाड़ियों पर गोला दागा, जिसके चलते पड़ोसी मुल्क के चार जवान नीलम नदी में डूबकर मर गए। ये घटना पीओके स्थित मुजफ्फराबाद से 73 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आठमुकाम की है।

पाक सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भी अपने सैनिकों की मौत की बात को स्वीकारा। साथ ही ये भी बताया कि इससे उनके कई बंकरों और चौकियों को नुकसान पहुंचा है।

इससे पहले भी 8 जुलाई को पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भारत की अग्रिम सैन्य चौकियों और रिहायशी इलाकों में शनिवार रात भारी गोलीबारी की। सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तानी सैनिकों ने कृष्णा घाटी में नियंत्रण रेखा के पार से मोर्टार बम फेंके और स्वचालित हथियारों से गोलीबारी की जिसका भारतीय जवानों ने भी कड़ा जवाब दिया था।

पाकिस्तान ने भारतीय चौकियों पर बरसाई गोलियां, 8 दिन में तोड़ा आठ बार सीजफायर, देखें वीडियो...

First Published on July 17, 2017 11:48 am