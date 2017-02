इनेलो कार्यकर्ता नहीं खोद पाए नहर

इनेलो की पंजाब में सतलुज-यमुना जोड़ नहर (एसवाइएल) की खुदाई की धमकी केवल राजनीतिक नाटक साबित हुई। इनेलो कार्यकर्ताओं को पंजाब पुलिस ने शंभू बैरियर से आगे नहीं बढ़ने दिया। इस पर कई इनेलो कार्यकर्ताओं ने टोल प्लाजा पर ही सांकेतिक फावड़े चलाकर अपनी भड़ास निकाली। पंजाब पुलिस की ओर से की गई तैयारियों के आगे इनेलो कार्यकर्ताओं को पस्त होने में महज दस मिनट का समय लगा। इनेलो की खुदाई महज अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने तक सिमट गई। इनेलो हरियाणा की राजनीति में पिछले 12 साल से अपनी जमीन को मजबूत करने में लगी हुई है। हरियाणा में हाशिए पर चल रही इनेलो ने गुरुवार को एसवाइएल के नाम पर खुद को सक्रिय करने की योजना बनाई थी। अभय चौटाला पिछले करीब तीन महीने से कार्यकर्ताओं को इस कार्यक्रम के लिए लामबंद करते हुए हरियाणा में जनसभाएं कर रहे थे। पंजाब में कूच से पहले इनेलो ने अंबाला की अनाज मंडी में जलयुद्ध रैली की। रैली को संबोधित करते हुए अभय चौटाला ने कहा कि पानी के मामले में हरियाणा के हितों के साथ हमेशा से ही कुठाराघात हुआ है।

संयुक्त पंजाब के समय में भी हिंदी भाषी इलाकों की अनदेखी की जाती थी जिसके विरोध में स्वर्गीय देवीलाल ने सबसे पहले आवाज उठाई थी। इसके परिणामस्वरूप हरियाणा अस्तित्व में आया था। अभय चौटाला ने खुद को हरियाणावासियों का सबसे बड़ा हितैषी करार देते हुए कहा कि सूबे को जो अधिकार वर्ष 1966 में मिलना चाहिए था, वह आज तक उससे वंचित है। अभय चौटाला ने अंबाला के मंच से एलान किया कि इनेलो की ओर से शुरू किया गया जलयुद्ध तब तक जारी रहेगा, जब तक हरियाणा को उसके हिस्से का पानी नहीं मिलेगा।

इनेलो कार्यकर्ता अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में ट्रैक्टर-ट्रालियों पर सवार होकर पंजाब के शंभू बैरियर की तरफ रवाना हुए। करीब पौने चार बजे इनेलो कार्यकर्ता शंभू बैरिअर पर पहुंचे। उन्होंने पहला बैरीकेड तोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास किया तो पंजाब पुलिस ने उनकी घेराबंदी करके वहीं पर रोक लिया। कुछ देर तक चले नाटकीय घटनाक्रम में अभय सिंह चौटाला दोनों राज्यों के पुलिस अधिकारियों से बातचीत के बाद सामूहिक गिरफ्तारियों के लिए राजी हो गए। पंजाब पुलिस ने इनेलो के तमाम नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और कार्यकर्ता शंभू बैरियर से ही अपने घरों को लौट गए।

बहरहाल इनेलो के पंजाब कूच के ऐलान के दौरान सबसे अधिक परेशानी सामान्य यात्रियों को हुई। गुरुवार को हरियाणा व पंजाब ने पटियाला-दिल्ली मार्ग पर यातायात को डायवर्ट कर दिया है। पंजाब सरकार ने पटियाला से ही वाहनों को वैकल्पिक रास्तों से भेजना शुरू कर दिया। उधर हरियाणा पुलिस ने द्वारा अंबाला शहर के कालका मोड़ से ही बसों व अन्य वाहनों को दूसरे रास्तों से ही राजपुरा की तरफ भेजा। हालांकि सुरक्षा और सामान्य लोगों को होने वाली परेशानी को देखते हुए पुलिस ने बीती रात से ही इस मार्ग पर भारी वाहनों के प्रवेश को बंद कर रखा था। इसके बावजूद लंबी दूरी पर चलने वाली यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा ।

First Published on February 24, 2017 12:40 am