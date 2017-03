पायलट हवाईजहाज के लेट होने पर यात्रियों से बनाता रहा झूठे बहाने, विमान में सवार यात्री ने पकड़ा झूठ

इंडिगो एयरलाइंस के पायलट को विमान की उड़ान में देरी के लिए झूठा अनाउंसमेंट करते पकड़ा गया। पायलट ने अनाउंसमेंट किया कि एयर ट्रैफिक क्लीयर नहीं है जिसकी वजह से उड़ान नहीं भर सकते। लेकिन इंडिगो एयरलाइंस का पायलट इस बात से अनजान था कि फ्लाइट में एटीसी का एक अधिकारी भी यात्रा कर रहा है। एटीसी के इस अधिकारी ने पायलट की गलती पकड़ ली और कॉकपिट में जाकर अगला अनाउंसमेंट करने को कहा। अपनी गलती पकड़े जाने पर पायलट ने तुरंत यात्रियों से माफी मांग ली। यह घटना 3 मार्च को हुई जब इंडिगो फ्लाइट (6E-859) चेन्नई से मदुरै जा रहा था। तय समय के मुताबिक विमान को 11.45 बजे उड़ान भरनी थी लेकिन समय 12.25 बताया गया और आखिरकार विमान ने 1.30 बजे उड़ान भरी।

सूत्रों के मुताबिक पायलट ने अनाउंसमेंट किया था कि, ” फ्लाइट डिले होगी, क्योंकि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने इसे टेकऑफ के लिए संकेत नहीं दिए हैं।” तभी विमान में बैठे अधिकारी ने चेन्नई एटीसी से कॉन्टैक्ट कर ट्रैफिक क्लियरेंस के जानकारी और कॉकपिट में जाकर पायलट को अगला अनाउंसमेंट करने को कहा। सूत्रों के मुताबिक को-पायलट अपनी सीट पर नहीं था।

इस पूरी घटना पर इंडिगो ने कहा है कि फ्लाइट महज तीन मिनट लेट हुई। एटीसी के अधिकारी ने बताया, ‘मैंने पायलट को गलत जानकारी देने के लिए फटकार लगाई,जो एटीसी पर आरोप लगा रहा था।’ एटीसी के अधिकारी ने लिखा कि, ‘खुद को डिफेंड न कर पाने की स्थिति में उसने बिना शर्त माफी मांगी और घोषणा की कि स्वास्थ्य समस्या के कारण को-पायलट कॉकपिट में मौजूद नहीं हैं जिसके बाद विमान ने 1.30 पर उड़ान भरी।’

इंडिगा ने इस मामले मे कहा है कि हम यात्री का स्वागत करते अगर इस मुद्दे को सही तरीके से उठाया जाता। हमें प्रक्रियाओं और सुरक्षा पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है।” एयरलाइन के एक प्रवक्ता ने कहा, “हमारे पायलट ने दूसरे विमानों और हवा की गति के साथ तमाम तकनीकी पहलुओं को देखकर घोषणा की थी। विमान में बैठे किसी व्यक्ति की वजह से दूसरी घोषणा करनी पड़ी। सूत्रों की माने तो एयरलाइने इस पायलेट को मेल भेजकर चेतावनी देते हुए कहा है कि इस तरह के किसी मामले में ना पड़ें। हालांकि इंडिगा ने कहा है कि विमान तीन मिनट लेट था।

First Published on March 8, 2017 11:00 am