केरल: विधायक पर कैंटीन कर्मचारी को थप्पड़ मारने का आरोप, खाने में देरी से थे नाराज

केरल के निर्दलीय विधायक पी सी जॉर्ज पर विधायक हॉस्टल में पार्ट टाइम कर्मचारी ने उन पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया है। मनु नाम के इस कर्मचारी ने एक लोकल चैनल से बात करते हुए कहा कि खाना परोसे जाने में देरी होने पर नाराज विधायक ने उसे पीटा। हालांकि पूर्व सरकारी सचेतक 65 वर्षीय जॉर्ज ने इन आरोपों से इनकार किया है। जॉर्ज ने हाल ही में नया संगठन ‘केरल जनपक्षम’ बनाया है। विधानसभा परिसर के पास यहां विधायक हॉस्टल की कैंटीन में काम करने वाले 22 वर्षीय मनु ने आरोप लगाया कि दोपहर में जॉर्ज और उनके निजी सहायक ने उसकी पिटाई की। विधायक खाने परोसने में करीब 20 मिनट की देरी से नाराज थे। इस पिटाई से मनु की आंखों और होठ पर चोट आई है। मनु ने कहा, ” जब मैं उनके ऑफिस में पहुंचा वो एक महिला को डांट रहे थे। मुझे देखकर वो मुझे गाली देने लगे। जब मैंने उनसे कहा कि गाली देने की कोई जरूरत नहीं है तो उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया।

वहीं आरोपों से इनकार करते हुए जॉर्ज ने मीडिया को बताया कि उन्होंने सिर्फ खाना बहुत देर से लाने पर उसे डांटा थ और जब उन्होंने खराब सेवा के लिए शिकायत करने की बात कही थो तो वो हिंसक हो गया जिस पर मैंने उसे बाहर चले जाने के लिए कहा। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष के दफ्तर के सूत्रों के मुताबिक अध्यक्ष पी श्रीरामकृष्णन ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। सूत्रों ने कहा, ‘‘विधायक हॉस्टल में हुई यह घटना विधानसभा अध्यक्ष के संज्ञान में आई है। इस बात को देखा जा रहा है कि क्या इस मुद्दे को आगे बढ़ाया जाए और कार्रवाई की जाए।’’ उन्होंने कहा कि अध्यक्ष को अभी तक इस मुद्दे पर कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है।

First Published on February 28, 2017 6:49 am