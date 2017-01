दोस्त का मोबाइल छीनने पर महिला हॉकी खिलाड़ी ने बस से उतरकर लुटेरे को दबोचा, जमकर पीटा फिर पुलिस बुलाई

बस में एक दोस्त का दो लोगों ने मोबाइल छीन लिया तो राष्ट्रीय स्तर की हॉकी खिलाड़ी ने वापस स्टैंड पर जाकर न सिर्फ उन लोगों की खूब पिटाई की बल्कि अपने दोस्त का मोबाइल भी वापस हासिल कर लिया। यह घटना 20 जनवरी को पश्चिमी दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में हुई। रितु भोरैया जो राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली और हरियाणा का प्रतिनिधित्व करती हैं, ने अपने दो दोस्तों के साथ पीरागढ़ी के बस ली थी। भौरैया ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि घटना के वक्त बस में कुछ ही लोग थे। उन्होंने बताया कि मैं टिकट लेने चली गई और दो लोग मंडीपुर बस स्टॉप पर उतर गए।

मेरी दोस्त ने कोई आवाज नहीं उठाई और उसने चुपके से मुझे कहा कि मेरा फोन छीन लिया गया है। उन्होंने बताया कि उनके उतरने के बाद बस कुछ किलोमीटर चल चुकी थी और इसके बाद मैंने ड्राइवर से बस रोकने को कहा। इसके बाद मैं वापस उसी स्टैंड पर पहुंचीं, जहां वे लोग उतरे थे। मैंने देखा कि वह सड़क की दूसरी ओर खड़े हैं। उन्होंने बताया कि मुझे देखकर उनमें से एक भाग गया, लेकिन दूसरे को मैंने पकड़ लिया। इसके बाद मैंने उसकी खूब पिटाई की और फिर पुलिस को बुला लिया। उन्होंने अपने दोस्त का फोन भी वापस हासिल कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी डालचंद उर्फ सनी (19) इलाके का नामी झपटमार है और वह बक्कर गांव का रहने वाला है। इससे पहले उसे मई 2016 में इसी आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में डालचंद ने माना कि उसने इलाके के लोगों से पैसा और मोबाइल छीने हैं।

खेल मंत्री विजय गोयल ने हिजाब को लेकर किया ट्वीट; जायरा वसीम ने दिया करारा जवाब, देखें वीडियो ः

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 25, 2017 8:50 am