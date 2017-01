वीडियो: हिमाचल प्रदेश में माइनस 1.2 डिग्री और तीन फीट बर्फ पर चलकर बच्चों ने दी तिरंगे को सलामी

हिमाचल प्रदेश में गणतंत्र दिवस की परेड का एक वीडियो सामने आया है। उसमें दिखाया गया है कि वहां 3 फीट बर्फ पर चलकर बच्चों ने गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लिया। वीडियो में सड़क पर जमी बर्फ साफ तौर पर देखी जा सकती है। लेकिन इससे बच्चों के जज्बे में जरा भी कमी नहीं दिखी। वे पूरे जोश के साथ परेड करते दिखे। वीडियो में देखा जा सकता है कि परेड में हिस्सा ले रहे बच्चों के पैर घुटनों तक बर्फ में धंसे थे। यह वीडियो लाहुल स्पिति के जिला मुख्यालय केलांग का है जहां भारी बर्फबारी के बीच परेड हुई।

केलांग में दो दिन से रुक-रुक कर बर्फबारी हो रही है। पिछले 24 घंटों में केलांग में 47 सेंटीमीटर बर्फ गिरी है। भारी बारिश और बर्फबारी के चलते यहां का तापमान गिरकर माइनस 1.1 डिग्री तक पहुंच गया है। बर्फबारी की वजह से बिजली और दूरसंचार सेवाएं भी ठप हो गई हैं। बावजूद इसके इतनी ठंड और बर्फबारी में गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया।

देखिए वीडियो:

केलांग के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश के अन्य दूर-दराज और ग्रामीण इलाकों में भी गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण किया गया। किन्नौर के जिला मुख्यालय रिकांगपिओ में भी बर्फबारी के बीच गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। यहां आईटीबीपी, पुलिस और होमगार्ड के जवानों ने सलामी दी। भारी बर्फबारी से किन्नौर में भी जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।

राज्य में 68वें गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह शिमला में बारिश के बीच संपन्न हुआ। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। वहां मौजूद लोगों ने जवानों की हौसला आफजाई तालियां बजाकर की। इस मौके पर सीएम वीरभद्र सिंह भी मौजूद थे।

First Published on January 27, 2017 11:20 am