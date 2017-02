गाजियाबाद से लापता 12 साल की बच्ची आर्ची हिमाचल के पालमपुर से मिली, पर पुलिस के सवालों का दे रही गलत जवाब

दिल्ली-एनसीआर के गाजियाबाद के शक्ति खंड से 13 फरवरी को अपने घर से लापता हुई 12 साल की आर्ची यादव को पुलिस ने ढूंढ निकाला है। पुलिस को आर्ची गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में मिली है। गाजियाबाद पुलिस के एक अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पुलिस को आर्ची कांगड़ा के चाइल्ड केयर सेंटर से मिली है। अधिकारी ने बताया कि कांगडा पुलिस ने हमें सूचना दी कि आर्ची यहां के चाइल्ड केयर में है और वह ठीक है। गाजियाबाद के एसपी सलमानताज पाटिल ने बताया कि इस खबर के मिलने के बाद हम आर्ची को वापस यहां लाने के लिए पुलिस को भेज रहे हैं।

कांगड़ा पुलिस के एक अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कांगड़ा पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिला थी कि पालमपुर के बस स्टेंड पर 11 से 12 साल की एक लड़की को देखा गया है जो कि अकेले है। यह सूचना मिलते ही हम मौके पर पहुंचे और बच्ची से उसका नाम पूछा। बच्ची ने अपना नाम टीना बताया और कहा कि वह हरिद्वार के किसी अनाथालय से है। इसके बाद हमने हरिद्वार पुलिस से संपर्क कर बच्ची के बारे में पता लगाने की कोशिश की लेकिन वहां के किसी अनाथालय से बच्ची का पता नहीं चल पाया। पालमपुर के एसएचओ ने बताया कि इसके बाद बुधवार को बच्ची को चाइल्ड केयर सेंटर भेजा गया जहां पर उसकी निगरानी के लिए एक महिला पुलिस कांस्टेबल को रखा गया।

चाइल्ड केयर सेंटर में रहने के दौरान पुलिसवालों को कुछ सबूत मिले कि यह वह बच्ची हो सकती है जो कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से लापता हुई है। इसके बाद पालमपुर पुलिस ने इस बच्ची की सूचना गाजियाबाद पुलिस को दी। गाजियाबाद पुलिस ने जांच के बाद पाया कि यह शक्ति खंड से लापता हुई आर्ची ही है। बच्ची से जब पूछा गया कि वह इतनी दूर तक अकेले कैसे आई तो उसने पुलिस को बताया कि वह खुद ही रेल से सफर कर हरिद्वार के अनाथालय के अन्य लोगों के साथ वहां पहुंची थी। एसएचओ सिंह ने बताया कि बच्ची कई सवालों का जवाब नहीं दे रही है और जो उससे पूछा जा रहा है वह उसका गलत जवाब दे रही है।

वहीं इसी बीच जैसे ही आर्ची के घरवालों को उसके मिल जाने की खबर मिली तो वे पुलिस थाने पहुंचे और गाजियाबाद पुलिस का धन्यवाद करने लगे कि आपने हमारी बेटी को ढूंढ निकाला। वहीं बच्ची के बार-बार हरिद्वार के किसी अनाथालय की बात सुनकर परिजनों का कहना है कि पहले कभी ऐसा हुआ कि वो अनाथालय गई हो और वह मानसिक रुप से कमजोर भी नहीं है। उनका कहना है कि वह बहुत ही होशियार लड़की है और हमेशा परीक्षा में 85 प्रतिशत नम्बर लाती है। हिप्नोटाइज करने के सवाल पर पालमपुर के चाइल्ड केयर सेंटर में आर्ची की काउंसलर ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि बच्ची को हिप्नोटाइज़ किया गया है।

First Published on February 17, 2017 11:44 am